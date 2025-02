Průzkum: 61 procent Čechů loni kvůli ceně kupovalo méně potravin. Chtěli by zavést i cenové stropy

Více než polovina Čechů říká, že v uplynulém roce kvůli ceně omezila nákup potravin. Ukazuje to exkluzivní průzkum agentury Median pro Radiožurnál z poloviny února. Cenové stropy na základní potraviny by pak uvítaly dvě třetiny respondentů. Spíše lidé starší 60 let, naopak je odmítají spíše vysokoškolsky vzdělaní lidé. Praha 15:28 26. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zhruba třetina z Čechů, kteří své nákupy omezili, to dělala u většiny návštěv obchodů a pro desetinu to potom byla záležitost veškerých nákupů potravin, vysvětluje Jakub Zelenka z agentury Median.

„Mezi těmito lidmi, kteří musí pokaždé přemýšlet, co budou nakupovat a kolik peněz za to dají, jsou významně lidé starší 60 let,“ upřesňuje výzkumník.

Ceny potravin se v Česku v posledních letech podle evropské statistické agentury Eurostat zvyšovaly rychleji, než jaký byl průměrný nárůst v Evropské unii.

Už v údajích Českého statistického úřadu za rok 2022 vidíme znatelný pokles u vajec, mléčných výrobků a masa. Předloni průměrný Čech spotřeboval asi 750 kilo potravin, což je o 50 kilo méně než před pěti lety.

Některé evropské státy se proti kolísání cen potravin snaží zakročit regulací slev nebo zavedením cenových stropů. Ceny některých základních potravin regulovala v posledních letech na přechodnou dobu třeba vláda v Maďarsku. Podle Evropské unie to ale podkopává férovou soutěž. Celkově navíc potraviny v Maďarsku po zrušení stropů zdražily.

Cenové stropy by podle průzkumu uvítaly dvě třetiny lidí v Česku. Odmítají je hlavně lidi s vysokoškolským vzděláním.

Menší podporu než cenové stropy má mezi Čechy zpřísnění pravidel slevových akcí. Regulovala by je zhruba polovina oslovených. Průzkumu se 11. a 12. února zúčastnilo tisíc lidí starších 18 let.

„Pro regulaci slev jsou obecně ve větší míře ženy, 57 procent žen by uvítalo, kdyby byly slevy regulovány. A nadále i nejstarší věková kategorie 60 plus,“ popisuje Jakub Zelenka z agentury Median.

Například ve Francii by obchodní řetězce neměly prodávat vybrané produkty se slevou nad 34 procent. Ceny by tak v zemi neměly mít velké výkyvy a na zemědělce by měl být menší tlak.

