Dnes není tendence dosahovat spravedlnosti, ale ohýbat pravidla, říká psychiatr Radkin Honzák

„Dnešní společnost se rozatomizovala. Chybí soudržnost, vytrvalost a věrnost ve vztazích,“ myslí si psychiatr Radkin Honzák.

„Postmoderní doba zrelativizovala hodnoty, postfaktická doba znamená, že se může lhát,“ říká. „Líbí se mi termín modrá lež. Je to velkolepé nařčení z něčeho, o čem všichni vědí, že je to blbost. Ale stoupenci psychopata, který je v čele smečky, tomu všemu věří. Je to vlastně způsob tmelení příznivců.“

Nejsou slyšet elity

Podle Radkina Honzáka v dnešní společnosti nejsou slyšet elity, které jsou ochotné pracovat na demokracii bez ohledu na to, jestli je to populární: „Když budete chtít dodržovat pravidla, což je otázka toho, jestli společnost bude fungovat, nebo degenerovat, tak nebudete vždycky populární.“

„U nás dnes není tendence dosahovat spravedlnosti, ale ohýbat pravidla i na těch nejvyšších místech. A když to můžou dělat nahoře, můžu to dělat taky. A v takové atmosféře když někdo nemá dost odvahy, tak radši mlčí,“ konstatuje uznávaný psychiatr.

Vlastenectví zaměňujeme za nacionalismus

„Dvě třetiny lidí jsou ochotné odmítnout svobodu – podlehnout tlaku nijak významné autority a dělat věci, které by je jinak nikdy nenapadly,“ shrnuje opomíjenou sociologickou charakteristiku společnosti, která má přirozené tendence ke stádnímu chování, Radkin Honzák. Řešením je podle něj pouze výchova ke kritickému myšlení. A právě to by podle něj měla být hlavní výzva pro naši společnost v novém roce.

„V Česku se rozvíjí nacionalismus místo vlastenectví. Měli bychom se ubrat zase správným směrem a ne se zalíbením sledovat svůj pupek,“ uzavírá Radkin Honzák.