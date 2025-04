Rakušan chce přitvrdit proti nelegální migraci. ‚Zvýšíme bezpečnost bez populismu,‘ říká

„My jako Česko musíme být zemí, která bude mít příslušná pravidla srovnatelná jako okolní země, abychom zde nevytvářeli nepříliš pozitivní konkurenční nevýhodu, abychom se naopak pro ilegální migraci nestali magnetem,“ řekl v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:31 24. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministra vnitra Vít Rakušan | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proti nelegální migraci chcete přitvrdit. Proč? A proč teď?

Máme onu možnost, neboť existuje evropský rámec, zjednodušeně se mu říká migrační pakt. Jde o soubor určitých legislativních norem, které nyní jednotlivým unijním zemím umožňují do své vlastní legislativy přijít s konkrétními opatřeními proti ilegální migraci.

Máme onu možnost, neboť existuje evropský rámec, zjednodušeně se mu říká migrační pakt. Jde o soubor určitých legislativních norem, které nyní jednotlivým unijním zemím umožňují do své vlastní legislativy přijít s konkrétními opatřeními proti ilegální migraci.

Stejně tak s danou legislativou momentálně postupuje Rakousko, Německo, Polsko, Dánsko, Nizozemsko, ale třeba i Maďarsko.

To znamená, že my jako Česko musíme být zemí, která bude mít příslušná pravidla srovnatelná, abychom zde nevytvářeli nepříliš pozitivní konkurenční nevýhodu, abychom se naopak pro ilegální migraci, třeba i pro tu tranzitní, nestali magnetem.

K návrhu zákona jste inicioval schůzku s opozicí, které se hnutí ANO odmítlo zúčastnit. Jak si vysvětlujete zdrženlivost opozice, když jak ANO, tak SPD na zpřísnění migrační politiky z velké části staví svou předvolební rétoriku?

Budu velmi upřímný, oni ji staví na strachu. Toto je mé poselství pro veřejnost a pro neziskový sektor, pro všechny mající námitky.

My nestrašíme, a to je ten obrovský rozdíl. Téma migrace může být v předvolební době zneužito tím, že vám někdo ukradne chalupu, anebo můžete přijít s řešením, které objektivně zvyšuje bezpečnost.

My dokonce přiznáváme, že migrační situace je nejlepší za posledních pět let. Neřešíme akutní krizi, řešíme systémová opatření, která bez populismu zvýší bezpečnost.

Kdyby hnutí ANO a SPD přišla na schůzku o něčem, co vychází z migračního paktu, o němž dva roky lžou, s tím, že je to pozvánka pro migranty, a najednou vidí, že přináší zpřísnění, musela by přiznat, že lhala, a to není jednoduché.

Proč ale chcete návrh normy projednat ve zrychleném legislativním režimu? Nač ten spěch?

Ten je opravdu dán lhůtami jako takovými a také tím, jak vypadá aktuální situace ve Sněmovně, míra obstrukcí a vize toho, co nás ještě do voleb čeká. Jako vláda za daným souborem opatření plně stojíme.

Znovu říkám, že nešikanují, ale zvyšují bezpečnost našich lidí. Do voleb to chceme mít projednáno, protože se velmi obáváme, že po nich by k tomu nová vláda, pokud by byla jiná než ta současná, nemusela zodpovědně přistoupit.

Ministerstvo vnitra přizpůsobí svůj návrh na navyšování odměn pro policisty a hasiče tomu, kolik bude požadovat ministerstvo obrany pro vojáky. Proč je důležité, aby platy u policie, hasičů a v armádě byly stejné?

Je to důležité, protože profese jsou odlišné, což mimochodem naše analýza velmi bravurně ukázala, těžko se průměrují platy, protože jsou placeni jinak, mají jinou směnnost a podobně.

Na druhou stranu se ukazuje i to, že rybník lidí, z kterých personálně čerpáme, tedy těch ochotných nosit uniformu, za určitých okolností položit za svou zemi život, ochotných respektovat určitá pravidla a mít jiný styl života než většinová společnost, se určitě rozhoduje, ke kterému z daných sborů půjde.

Ve chvíli, kdy je vnitřní bezpečnost opravdu pod velkým náporem nejrůznějších výzev, které jsme objektivně za tři a půl roku zaznamenali, si nemůžeme dovolit, aby zde vznikla výrazná konkurenční výhoda armády vůči policii či hasičům.

Ano, je zde argument, že ve všech zemích NATO vojáci berou více než policisté a hasiči. V letošním roce potom, co jsme na začátku roku policistům a hasičům přidali 2500 korun, jsme snížili rozdíl na nějaké jednoduché zprůměrování na 2500 korun za měsíc.

Pokud by byla nabídka, která výrazně a skokově zvýší odměňování pouze vojáků, můžeme se v daném případě stát nekonkurenceschopnými.

Je návrh v rozporu s mezinárodními závazky? Má být česká úprava přísnější než evropské regule? A má se kromě navyšování platů sladit i doba, kdy by k tomu mělo dojít? Poslechněte si celý rozhovor vedený Vladimírem Krocem.