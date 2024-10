‚Pakt byl nepochybně úspěch.‘ Von der Leyenová slíbila pevný a férový postoj k migraci

Migrace zůstane i přes schválení migračního paktu jedním z nejnaléhavějších problémů, kterým se Evropská unie bude muset urgentně věnovat, je přesvědčena šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Napsala to v dopise lídrům sedmadvacítky před čtvrtečním unijním summitem v Bruselu. Brusel 22:56 15. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Přestože pakt je nepochybně velkým úspěchem, není prostor pro sebeuspokojení,“ uvedla politička, která slíbila „evropská řešení“ pro „evropskou výzvu“ a zároveň férový a pevný postoj k migraci.

Jako možná konkrétní opatření von der Leyenová zmínila rychlejší zavedení některých částí paktu, pokračování ve vytváření partnerství se třetími zeměmi, z nichž migranti přicházejí, či pokrok při hledání shody o návratech odmítnutých žadatelů o azyl.

„Migrační politika EU může být udržitelná pouze tehdy, pokud ti, kteří nemají právo na pobyt v EU, budou skutečně vráceni. Avšak přibližně jen 20 procent státních příslušníků třetích zemí, kterým bylo nařízeno odejít, se skutečně vrátilo,“ podotkla v této souvislosti.

Selhání revize

Právě tento bod bude jedním z důležitých předmětů bruselského summitu. Dosavadní návratová směrnice pochází z roku 2008 a pokus o její revizi v roce 2018 selhal. Podle předběžných závěrů summitu, které má redakce k dispozici, lídři unijních zemí mimo jiné vyzvou komisi právě k tomu, aby připravila a představila nový návrh společného přístupu k navracení neúspěšných žadatelů o azyl.

„Naprostá většina lidí přicházejících do Evropy nemá zločinné úmysly. Ale ti, kteří páchají trestnou činnost, musí vědět, že to nebude tolerováno, bez ohledu na to, odkud přicházejí,“ napsala dále šéfka EK, která volá po rozhodnějším boji proti převaděčům a proti obchodu s lidmi či posílení bezpečnosti na hranicích, mimo jiné těch s Běloruskem a Ruskem.

Podle von der Leyenové je také třeba hledat inovativní řešení v oblasti migrace, čelit výzvám, které přináší konflikt na Blízkém východě, a posilovat schengenský prostor volného pohybu.

Migrační pakt, který vstoupí plně v platnost v roce 2026, má vést k lepšímu zvládání migrace, k efektivnějším kontrolám a k rychlejšímu vracení neúspěšných žadatelů o azyl. Zavádí mimo jiné princip, že unijním zemím přetíženým migračním tlakem solidárně pomohou ostatní státy buď tím, že část migrantů převezmou, nebo poskytnutím finanční či materiální podpory.