Původní zabezpečovač by nehodě nezabránil. Podle šéfa Drážního úřadu šlo v Pardubicích o lidský omyl

Strojvedoucí vlaku, při jehož havárii minulý týden zemřeli čtyři lidé, si před nehodou uvědomil vlastní chybu a zabrzdil. K jakým dalším poznatkům dospěla Drážní inspekce? A proč některé frekventované tratě v Česku nemají žádné zabezpečovací zařízení?Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. Dvacet minut Radiožurnálu Pardubice 0:10 13. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Kolář, šéf Drážního úřadu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Víme zcela jasně, proč se vlaky v Pardubicích srazily?

To víme přesně. Základem systému bezpečnosti na železnici v Česku je neprojet červenou barvu, tedy návěst stůj. To se ale právě stalo v Pardubicích. Příčinou nehody bylo, že vlak RegioJetu projel červenou, což už zveřejnila Drážní inspekce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čelní střet hrozí vždy, když se projede na červenou. Podobným neštěstím jako v Pardubicích zabrání na některých tratích až systém ETCS, říká Jiří Kolář

Rychlík zastavil, ale protijedoucí nákladní vlak už ne. Viditelnost byla přitom 500 m. To k zastavení nestačí? Jak rychle se nákladní vlak pohyboval?

Podle toho, co zveřejnila Drážní inspekce, nákladní vlak se pohyboval rychlostí 40 km/h.

Musíme se v 21. století při všech možných technologiích spoléhat jenom na ošidné lidské smysly? V Pardubicích žádné zabezpečovací technické zařízení v tu chvíli nebylo.

Pardubice jsou zařazeny do plánu zavádění nového evropského systému ETCS. Správa železnic bude mít Pardubice hotové zhruba v září letošního roku a od 1. 1. příštího roku by ETCS mělo být zavedeno zhruba na 1100 kilometrech železniční sítě v České republice.

Hrozící srážku zaregistroval drážní dispečink a dispečeři vydali tzv. generální stop. Automatická stopka sice zabrzdila 13 vlaků kolem, ale nákladní vlak zastavit nedokázala. Jak to?

Pro nákladní vlak už bylo pozdě. 13 vlaků v okolí zastavilo, ale nákladní vlak už byl příliš blízko a narazil.

Drážní inspekce: Strojvedoucí rychlíku si uvědomil chybu a zabrzdil, nákladní vlak ale nic nevarovalo Číst článek

Jak upozornil server Seznam zprávy, někteří experti vidí za železniční nehodou v Pardubicích systémové selhání. Úsek zůstal po nákladné modernizaci bez zabezpečovače. Můžete to vysvětlit?

Pravdou je, že po rekonstrukci Pardubic se už zpátky nezaváděl vlakový zabezpečovač, nicméně ten by nehodě stejně nezabránil. Jde totiž pouze o upozornění strojvedoucího na to, že se blíží k návěstidlu zakazující jízdu, ale to strojvedoucí věděl i z předcházející návěsti. Správa železnic má rok na instalaci nejmodernějšího zabezpečovacího zařízení, co v Evropě existuje. Splněno to bude v září tohoto roku.

Někteří ale namítají, že po nedávné rekonstrukci železničního uzlu, která stála více než sedm miliard korun, je železniční stanice v Pardubicích hůře zabezpečená než předtím. Předtím tam byla alespoň nějaká kontrola...

Vlakový zabezpečovač není zabezpečení ve smyslu, že by to opravdu dokázalo zastavit vlak. Je pravda, že kódování kolejí dneska v Pardubicích není, základ ale je neprojet návěstidlo na červenou.

Strojvedoucí Michal Šimek, člen správní rady Správy železnic, upozorňuje, že se problém netýká jenom Pardubic, ale třeba také úseku mezi Prahou a Smíchovem a Prahou-Radotínem. I tam hrozí podobné čelní střety?

Čelní střety hrozí vždycky, když se projede červená. Tratě v České republice jsou zabezpečeny určitým stupněm zabezpečení, přičemž do rychlosti 100 km/h jsou zabezpečeny návěstidly, což Pardubice i Radotín jsou. Znamená to tedy, že se na těchto tratích spojuje lidský faktor se zabezpečením návěstidel. Systémové selhání proto odmítám.

RegioJet chystá po nehodě v Pardubicích dokument o nedostatku vlaku. Pomůže dalším dopravcům Číst článek

Nový evropský systém

Kdyby už fungoval moderní zabezpečovací systém ETCS, k nehodě by nedošlo?

Opravdu nedošlo. Bohužel ETCS bylo naplánováno až na září nebo říjen letošního roku, po modernizaci lávky, nádraží, nástupišť, výhybek a podobně. Etapizace staveb je věcí Správy železnic a vše probíhalo podle harmonogramu.

A ETCS není součástí modernizace? Nerozumím tomu, proč se s velkou pompou otevře koridor, ale pak se ukáže, že tam chybí to základní...

Je třeba rozlišit, že v České republice jsou tratě regionální, celostátní, koridory. Tam, kde probíhá modernizace na koridorech, tam bude ETCS. Modernizace může probíhat i na regionální trati, ale tam ETCS nebude, tam se bude i nadále jezdit do 100 km/h a s pomocí návěstidel...

Jak má moderní evropský zabezpečovací systém fungovat?

Je to digitální systém, který sleduje vlaky, jejich polohu, rychlost, brzdnou křivku, a zároveň kontroluje strojvedoucího, co dělá. Nejmodernější verze systému by měla fungovat bez návěstidel, protože se bude sledovat i vzdálenosti vlaků mezi sebou. V důsledku toho by se měla zvýšit i průchodnost.

Je v České republice dostatek strojvedoucích? Jak daleko jsme od doby, kdy vlaky nebudou mít lidskou obsluhu? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu výše.