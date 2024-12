Reklama a influenceři? Nejsou potřeba další pravidla, stačí vymáhat stávající, říká expertka Hejlová

„Jak to ve výsledku dopadne, zatím neví vůbec nikdo,“ říká expertka na marketing Denisa Hejlová k novému návrhu registrace online influencerů k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Vyvolal podle ní v komunitě chaos. Internetovým tvůrcům navíc chybí profesní asociace, která by zastupovala jejich zájmy a komunikovala za ně při předkládání nových zákonů, podotýká v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. Praha 18:34 3. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Problém s influencer marketingem je ten, že se v posledních letech výrazně rozrostl, říká Denisa Hejlová (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na konci listopadu oznámila, že se jí mají hlásit tvůrci videí a podcastů. Informace vyvolala mezi influencery chaos. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) byl podle svých slov situací zaskočený a údajně plánuje novelu zákona, která by povinnost zrušila.

„Jak to ve výsledku dopadne, zatím neví vůbec nikdo,“ říká Denisa Hejlová. „Situace je skutečně velice komplikovaná. Problém s influencer marketingem je ten, že se v posledních letech výrazně rozrostl. Není to tak, že by nebyl regulovaný, ale že nikdo regulaci nevymáhá.“

Chaos pro úřady i tvůrce

„Regulaci a její dodržování mají na starosti živnostenské úřady, které jsou ale zavalené prací. Nevědí přesně, co a jak mají sledovat, případně na co se vztahují pokuty,“ vysvětluje expertka.

Podle jejích slov to nevědí ani samotní influenceři. „Pravidla jsou potřeba, ale není třeba je znovu napsat. Stačilo by je lépe vysvětlit a vymáhat.“

Problémem podle Hejlové také je, že neexistuje žádná profesní asociace, která by audiovizuální tvůrce a tvůrkyně na internetu sdružovala. „Influencery mohou být různí blogeři, youtubeři, ale zároveň novináři, kteří mají svůj podcast.“

„Dohromady ale zatím nemají žádnou skupinu, která by byla partnerem pro vyjednávání tak, aby byl jejich hlas slyšet i na legislativní a vládní úrovni.“

Skryté reklamy v obsahu

„Influence znamená v češtině vliv. Je dobré se na to touto optikou dívat. Tvůrci opravdu mají vliv a mohou šířit či propagovat různé věci. Nás však především zajímá šíření reklamního sdělení, které není označené jako reklamní sdělení,“ vysvětluje Hejlová.

„V takovém případě jde o formu klamavé reklamy, kterou spotřebitelé těžko poznávají. Zákon ji reguluje, nikdo ho však nevymáhá,“ dodává.

„Je potřeba ukázat, co přesně se stane, když někdo pravidla nedodrží, vysvětlit konkrétní postihy. V tuto chvíli se obávám, že influenceři i úředníci, kteří by měli pravidla vymáhat, budou demotivovaní, protože sami nevědí, koho poslouchat,“ vysvětluje expertka na komunikaci.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v audiu na začátku článku.