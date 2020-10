Ministr Blatný se při výpočtu reprodukčního čísla spletl o milion nakažených. Dvakrát

Nový ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek poprvé vystoupil v Poslanecké sněmovně. Novináře na sociálních sítích přitom nejvíce zaujal svým výkladem reprodukčního čísla, tedy hodnoty, která ukazuje, kolik lidí se v průměru nakazí od jednoho pozitivně testovaného. Blatného definice se totiž neshoduje s tím, co uvádí oficiální dokument ministerstva zdravotnictví. Praha 15:06 30. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový ministr zdravotnictví Jan Blatný během schůze Poslanecké sněmovny | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Jestliže budeme mít 1000 nakažených a reprodukční číslo 1,5, potom se zvýší počet (nakažených) na 1500. Takže jenom o 500. Jestliže budeme mít milion nakažených a reprodukční číslo bude jenom 1,1, ke zvýšení dojde o 100 tisíc. To je ten problém, kterému nyní čelíme,” prohlásil Blatný ve sněmovně. Podobnou formulaci pak zopakoval ještě během tiskové konference k současné epidemické situaci.



Podle oficiálního dokumentu ministerstva zdravotnictví přitom reprodukční číslo, označované jako R, udává průměrný počet dalších osob, které přímo nakazí jeden nakažený pacient. „Například reprodukční číslo 2 znamená, že jeden nemocný nakazí přímo další dvě osoby, které mohou nemoc dále šířit,“ stojí ve vysvětlení.

Pokud bychom vycházeli z této definice, v příkladu ministra Blatného by se při reprodukčním čísle 1,5 nezvýšil počet nakažených o 500, ale o 1500. Při milionu nakažených by pak došlo o nárůst o 1,1 milionu lidí.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška se podařilo snížit reprodukční číslo asi na 1,13. Nejvyšší bylo kolem 9. října na úrovni 1,5.

„V dané epidemiologické situaci to není žádné významné vítězství,“ řekl s tím, že i v příštích dnech bude přibývat nově pozitivních kolem 12 tisíc denně. „Pokud by opatření zabrala, můžeme se do konce listopadu dostat k nižším tisícům,“ dodal.

Ministr zopakoval svá dopolední slova ze sněmovny, že rizikem je v současném vysokém počtu nových případů i reprodukční číslo nad 1, protože stále generuje mnoho nových nemocných a hospitalizovaných.

“Pokud budeme mít 1000 nakažených a reprodukční číslo 1,5, potom se zvýší počet na 1500. Takže jenom o 500. Pokud bude milion nakažených a R jenom 1,1, dojde ke zvýšení o 100 000.”



