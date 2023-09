Stát by měl proti placeným spolupracovníkům Ruska přitvrdit, míní bezpečnostní analytik Máca

Podle Bezpečnostní informační služby ruský agent v Česku platil vysoké částky za šíření propagandy, která se týkala války na Ukrajině, a využil k tomu i veřejně známé osobnosti. „Není to žádné překvapení. Podobný případ byl odhalen na Slovensku, kde tajná služba natočila vojenského přidělence ruské ambasády s redaktorem jednoho z proruských webů, jak mu předává peníze. Bylo jasné, že se to děje i u nás,“ říká bezpečnostní analytik Roman Máca. Praha 20:05 26. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Stát ale podle něj dělá málo pro to, aby k šíření propagandy nedocházelo. „V tom pokulháváme. I když se tyto věci odhalí, tak se ten pracovník ministerstva zahraničí propustí a celé to utichá. V tom bychom měli přidat,“ dodává s odkazem na případ dlouholetého zaměstnance ministerstva spolupracujícího s ruskou rozvědkou, kterého loni na podzim odhalila BIS.

Před soud se sice začínají dostávat lidé, kteří schvalují ruskou invazi, šíří poplašné zprávy a nenávist vůči Ukrajincům, ale je to jen špička ledovce a lidé s vyhraněně proruskými názory podle průzkumů představují zhruba pět procent populace.

„Zaštiťují se tím, že mají vlastní názor a že máme svobodu slova. Ale co s ní má společného to, když někdo za úplatu šíří propagandu režimu, který nám vyhrožuje jadernou válkou. Je třeba rozlišovat, když jde o nějakého pomatence, anebo někoho, kdo systematicky spolupracuje s ruskými tajnými službami.“

Právě proti placeným spolupracovníkům Ruska by prý měl stát přitvrdit, připouští ale, že z hlediska pravidel právního státu je to obtížné.

„Když tu někdo bude točit reportáže zaměřené proti České republice pro ruskou televizi a pomáhat Putinovu režimu, tak je to nelegální, ale u soudu je to těžké dokázat. Myslím, že je to systémová chyba a komplexní záležitost, kterou nelze vyřešit úpravou zákona. Ale většina lidí to i podle výzkumů vnímá jako problém,“ soudí.

Rusové zkouší, co se chytne

Šéf BIS Michal Koudelka varoval na začátku června, že ruská propaganda využije v Česku témata, která si už otestovala na Slovensku. Podle Mácy se témata proruské scény v obou zemích překrývají, ať už jde o konec podpory pro napadenou Ukrajinu, či touhu získat levný plyn z Ruska.

„Ruská propaganda vyzkouší sto různých metod a typů obsahů a to, co se chytne, tak rozvíjejí dál. Na Slovensku dominuje heslo ‚už ani náboj na Ukrajinu‘ a ‚nenecháme zatáhnout Slovensko do války‘. A víme, co se dělo u nás před prezidentskými volbami,“ připomíná.

Hlavním favoritem slovenských voleb je Robert Fico, který podobná témata v kampani využívá. Máca se ale domnívá, že v jeho případě jde o pragmatickou volbu a způsob, jak za každou cenu uspět ve volbách.

Důvodů, proč má ruská propaganda a dezinformace větší úspěch na Slovensku než v Česku, je podle Mácy více. Obecně prý má propaganda autoritářských režimům větší potenciál v chudších zemích, protože využívá nespokojenosti obyvatel.

„Velmi dobře je na tom naopak Finsko, které má s Ruskem vlastní zkušenost a také vysokou životní úroveň. To se odráží také v úrovni vzdělání a celkově odolnosti té společnosti. Ale když se někde lidem žije hůře – byť mnohem lépe, než by se jim žilo v ruské gubernii –, tak je snadněji přesvědčíte, že je vše špatně. Bohužel Česko má blíže ke Slovensku než k Finsku,“ konstatuje.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.