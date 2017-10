Rusko loni pokračovalo v podpoře separatistů na Ukrajině, píšou zpravodajské služby

Rusko loni pokračovalo ve vojenské podpoře separatistů na východě Ukrajiny. Ve výroční zprávě za rok 2016 to uvedlo Vojenské zpravodajství (VZ). Varuje v ní také třeba před situací v Jemenu, který by se mohl stát rekrutační zásobárnou teroristů. Loni VZ předalo českým politikům či spojeneckým tajným službám asi 1800 „zpravodajských výstupů“. To je zhruba o 350 více než o rok dříve.

