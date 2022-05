Česká Lípa řeší přejmenování ulic Moskevská a Ruská. Litvínov rozhodne o názvu mostu po Ukrajinci

Českolipští zastupitelé budou ve středu opět jednat o přejmenování ulic Moskevská a Ruská. Jejich názvy na Vilovou a Křížovou změnili zastupitelé po ruské agresi na Ukrajinu, po nesouhlasu opozice a části obyvatel ale později usnesení odvolali. Obyvatelé Litvínova rozhodnou v anketě o pojmenování mostu po ukrajinském válečném hrdinovi. Česká Lípa/Litvínov 11:19 4. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přejmenování ulic v Praze. Část Korunovační ulice u ruské ambasády přejmenoval pražský magistrát na Ukrajinských hrdinů (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Starostka České Lípy Jitka Volfová z hnutí ANO v návrhu usnesení uvedla, že vzhledem k výsledkům nedávného veřejného projednání by město o změnu názvů nemělo dál usilovat.

Opozičním politikům i části obyvatel se nelíbilo, že březnové usnesení bylo podle nich ukvapené a přinášelo by značné náklady lidem a podniků. Zastupitelé proto v dubnu vzali rozhodnutí zpět.

Radnice poté ustanovila zvláštní komisi, svolala veřejné projednání návrhu a uspořádala anketu, ze které vyplynulo, že si přejmenování nepřeje přes 60 procent respondentů.

V anketě lidé rozhodnou o pojmenování nového silničního mostu v Podkrušnohorské ulici v severočeském Litvínově. Studenti místní střední školy navrhují, aby se jmenoval po Vitaliji Skakunovi – ukrajinském válečném hrdinovi, který zemřel v březnu při obraně města Cherson.

Anketa by měla být připravena do poloviny roku. „Město Litvínov prostřednictvím mobilního rozhlasu rozešle anketu. Následně se ukáže, co je zájmem veřejnosti,“ říká mluvčí Litvínova Jitka Pavlíková.

Studenti byli zklamaní, že se vedení města nevyslovilo hned. Pořádání ankety je ale podle nich dobrý nápad. „Přece jen je to velká záležitost. Nemělo by o tom asi rozhodovat jenom zastupitelstvo Litvínova, ale i široká veřejnost na tom má mít určitě také svůj podíl.“