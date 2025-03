U snahy uspět v Praze pustím duši. Spoluprací s vládními stranami bychom ztratili tvář, říká Havlíček

Druhý muž ANO Karel Havlíček skládá pražskou kandidátku hnutí, kterou povede do voleb. Na předních místech bude mít poslance Patrika Nachera i Roberta Králíčka, bývalou starostku Prahy 10 Radmilu Kleslovou ale považuje za „političku spíše lokálního charakteru“. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál mluví i o tom, že ANO nejedná o volební spolupráci se SOCDEM, která by se promítla do účasti sociálnědemokratických politiků na kandidátkách ANO. Rozhovor Praha 6:20 26. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Povedete kandidátku ANO v Praze, kde v minulých sněmovních volbách ANO získalo 17,5 procenta, zatímco vítězná koalice Spolu 40 a druhý PirSTAN téměř 23 procent. Jak se vám daří oslovovat zklamané voliče vládních stran?

Částečně některé voliče od Spolu nebo od STAN přetahujeme. Mám interní průzkumy na Prahu, kde se nám daří náskok vládních stran zmenšovat. Na druhou stranu je pravda, že z minula mají gigantický náskok.

Zároveň jste krajským předsedou ANO ve Středočeském kraji. Bude kampaň v obou regionech propojená?

Bude propojená i proto, že Praha a střední Čechy jsou propojené. Ostatně součást Středočeského kraje je i Praha-západ a Praha-východ a lidé mezi nimi běžně dennodenně přejíždějí. Teď středočeskému lídrovi Robertu Plagovi s kampaní hodně pomáhám, ale postupem času se budu zaměřovat stále více na Prahu.

Na která jména kromě vás bude ANO v Praze sázet?

Do měsíce bychom měli mít hotovou první desítku. Teď probíhá výběr na oblastních úrovních, pak se to musí schválit na krajské a pak i na úrovni předsednictva celého ANO. Ale trojice v čele, která dnes objíždí v Praze takřka všechny štace, je jasná: Havlíček, Patrik Nacher a Robert Králíček.

Minule jsme měli v Praze pět mandátů, v tuto chvíli míříme na sedm či osm. Pustím u toho duši, jsem v tomhle sebevědomý, ale na druhou stranu to beru s pokorou.

První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zmínil jste trio Havlíček, Nacher, Králíček. Budete tam mít i nějaké ženy? Pražskou poslankyní je v tomto volebním období Věra Adámková…

Budeme tam mít ženu určitě nebo možná i ženy, ale teď je nechci jmenovat, protože bylo by to bylo vůči krajské organizaci nefér.

Přesto se na jednu konkrétní zeptám. Jak se stavíte ke kandidatuře Radmily Kleslové, která má zájem být na sněmovní kandidátce? Funkce starostky Prahy 10 a místopředsedkyně ANO před lety opouštěla s pošramocenou pověstí.

Budeme čekat na oblastní nominace. Paní Kleslová je podle mého názoru političkou spíše lokálního charakteru a do lokálních voleb, je aktivní na Praze 10.

Uvidíme, jaké budou nominace, ale nechci teď předbíhat, kdo tam bude, či nebude.

Trošku z toho cítím, že byste ji raději nechal na lokální úrovni.

Tak to je vaše interpretace.

Radmila Kleslová ve volebním štábu hnutí ANO během komunálních voleb v roce 2014 | Zdroj: Fotobanka Profimedia

SOCDEM na kandidátky?

Je pro ANO variantou vzít si na kandidátky straníky odjinud? Doposud s tím nemáte zkušenosti, ale Seznam Zprávy přišly s tím, že byste takhle mohli naverbovat některé osobnosti ze SOCDEM.

Zatím jsme takhle neuvažovali. Musíme sázet na naše lidi a na naši značku.

Uděláme všechno pro to, abychom se pokusili poprvé v historii České republiky uspět tak, že bychom dokázali postavit vládu sami. Je to spíš ambice a musíme počítat s tím, že to tak nedopadne a že je to i pravděpodobnější.

Pak bude záležet na tom, kdo se tam dostane. Že se Sociální demokracie dostala až na úroveň dvou či dvouapůlprocentní strany, není dobře. Když jsme s ní byli ve vládě, nebyla to špatná spolupráce. Vláda měla dobré výsledky, dokázali jsme to v covidové době ustát se ctí a zvládli jsme obrovské množství cílů.

Takže s nimi o spolupráci ještě nejednáte.

Nejednáme. Sociální demokraté dnes jdou jako samostatná strana. Jejich námluvy se Stačilo! skončily, i tak ale ukazují, že chtějí do voleb. My dnes sázíme hlavně sami na sebe, na ANO.

Před rokem jste v rozhovoru pro iROZHLAS.cz říkal: „Voliči si velmi dobře uvědomují, že už by neměli udělat chybu jako před minulými sněmovními volbami. Tehdy vsadili na některé mikrostrany. Teď už vidí, že je lepší volit někoho silného, kdo je jistým postupujícím.“ Bude taktika ANO pro sněmovní volby v duchu tohoto citátu, že se pokusíte o co nejsilnější výsledek ANO i třeba za cenu vyluxování menších opozičních stran?

Ani nemůžeme jinak. Dovedete si představit, že bychom dnes nejeli na plný kotel a nechávali bychom si tam vůli s tím, že by se tam třeba dostaly strany, se kterými bychom potenciálně něco vytvořili?

To je v jejich rukou, nikoliv v našich, my nemůžeme nikomu uvolňovat prostor. Notabene když nevíme, komu bychom ho tím uvolnili, třeba bychom ho mohli uvolnit někomu, koho si třeba nepřejeme.

Takže žádné dárečky?

Absolutně žádné dárečky nepřipadají v úvahu. Musíme jít úplně nadoraz a snažit se vyhrát maximálním způsobem. Nemůžeme nikoho šetřit, což neznamená, že bychom si nepřáli udělat smysluplnou koalici s někým, kdo je v současné době v opozici.

Jasně jsme řekli, že se současnými vládními stranami to nepřipadá v úvahu. Za tím si stojíme, protože nemůžeme ztratit tvář. Čtyři roky ukazujeme na všechny kampeličky a dozimetry této vlády, tak si pak nemůžeme s některou z těch stran stoupnout a všechno zapomenout a postavit to s nimi. To by lidé nevzali. Takže pokud nebude šanci to udělat sami, postavíme to s některou ze stran dnešní opozice.

‚Nebudeme panáčkovat‘

V zahraniční politice kritizujete vládu, že přerušila veškeré kontakty s Čínou a že vy byste k nim přistupovali pragmatičtěji a trochu jinak. Sám umíte trochu čínsky. Jak by vypadala vaše politika vůči Číně?

Pragmatická politika je taková, že nepolezeme nikomu do zadku, když to řeknu úplně natvrdo. Nebude to vychýlení na druhou stranu, že bychom tu stáli před Čínou s čepicí v ruce a kývali bychom na všechno. Ani omylem.

Jako když do Česka před devíti lety přiletěl čínský prezident a spolu s Milošem Zemanem naslibovali stamiliardy investic?

Tehdy se tu vzbudila zbytečně velká očekávání. Velké země, jako je Čína, Rusko nebo USA, nemají příliš rády, pokud jste příliš servilní, protože si velmi dobře uvědomují, že sebevědomí je důležité, takže rozhodně nebudeme před nikým panáčkovat.

Český prezident Miloš Zeman s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem při setkání v Praze (březen 2016) | Zdroj: Profimedia

Ale na druhou stranu je třeba respektovat, že Čína je dnes hegemonem v oblasti ekonomiky, je přibližně na stejné úrovni jako celá Evropská unie, potýkáme se s jejich konkurencí, vnímáme je jako silné investory, takže na jednu stranu musíme být obezřetní v tom, co by mohlo nějakým způsobem narušit, ať už bezpečnost, nebo konkurenceschopnost České republiky. Teď mluvím třeba o telekomunikačních či digitálních technologiích.

Obchodní vztahy s Čínou ale mají všechny důležité země, Francie i Německo. Z naší vlády tam za čtyři roky nebyl jediný ministr. Dobře, nemusí tam jezdit premiér nebo prezident, tomu i rozumím, ale proč tam třeba na nějakém veletrhu nebyl žádný ministr? Střídají se tam ministři i premiéři a lídři zemí z většiny západního světa, je to chyba.

AfD k Patriotům? Nereálné

Jaké má hnutí ANO politické partnery v Německu? Vaší nové frakci Patrioti pro Evropu chybí němečtí členové, což může být u ekonomicky nejsilnější a nejvlivnější evropské země problém. Pokud se vrátíte k moci, budete tam mít s kým komunikovat? Německo je pro českou ekonomiku klíčové.

Byli jsme v dobrém a rozumném vztahu s předchozí německou vládou. Před tou, která teď končí. Fungovali jsme na solidní úrovni. Mám dobrý pocit, že bude kancléřem Friedrich Merz, mohlo by to znamenat pragmatičtější politiku. Bude to asi konzervativněji orientované, utlumí se nesmyslné zelené výkřiky.

Váš europoslanec Ondřej Knotek naznačil, že by k Patriotům mohla zamířit Alternativa pro Německo (AfD), která je nyní v té úplně nejradikálnější europarlamentní frakci Evropa suverénních národů (ESN) po boku třeba české SPD. Je to dle vás reálné?

Sám jsem vůbec nic takového nezaregistroval, ale někdo mi říkal, že to Knotek řekl. Nic takového ale u nás neproběhlo a myslím si, že je to nereálné.

Ondřej Knotek na tiskové konferenci po výhře hnutí ANO v eurovolbách | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz