Skiareál Lipno plánuje další sjezdovky a lanovou dráhu. Ekologické spolky proti výstavbě protestují

I přes mírné zimy a měnící se klima chtějí některé skiareály rozšiřovat sjezdové tratě. Například společnost Lipno servis připravuje stavbu dalších dvou sjezdovek a lanové dráhy. Projekt poblíž obce Loučovice na Českokrumlovsku kritizují ekologické spolky, záměr ale už má kladné stanovisko od krajského úřadu. Lipno nad Vltavou 23:37 9. prosince 2024

Brzdící lyže a zvuky lanovky už se za pár let budou zřejmě ozývat i poblíž Loučovic. Společnost Lipno servis tam chce postavit nové sjezdovky, a rozšířit tím svůj dosavadní areál. „Máme připravenou dokumentaci k územnímu rozhodnutí a nic nebrání tomu, abychom ji podali. Je to jenom otázka času. Mezitím jsme si zadali pro celé území biologický průzkum,“ uvádí jednatel společnosti Lipno servis Matěj Kratochvíl pro Český rozhlas České Budějovice.

Primárně by podle něj měly vzniknout dvě sjezdové tratě. „Jedna o délce zhruba 880 metrů, druhá 290 metrů. Hlavním cílem celého projektu je dostat se na stávající infrastrukturu železniční tratě do Lipna nad Vltavou, což nám umožní propojit areál právě s železniční tratí a klienti budou mít daleko pohodlnější přístup do areálu právě z vlaku,“ popisuje.

Proti záměru vystupují místní ekologické spolky. „Dneska se zavírají sjezdovky v mnohem vyšších polohách. Nejvyšší bod lipenských sjezdovek je 900 metrů nad mořem. Řekl bych, že během let, možná maximálně nižších desítek let, už tam lyžovat nebude možné,“ říká Vladislav Smolík ze spolku Šumava ne na prodej.

„A otázka je, co se potom stane s tím regionem, který upne veškeré své ekonomické naděje do projektu s velmi omezenou životností, protože téměř všechno ostatní v té oblasti zaniklo,“ dodává.

Spolek Lipensko pro život proti záměru inicioval petici, kterou už podepsaly přes dva tisíce lidí. Jeho zástupci teď očekávali, že výstavbu bude více regulovat nová změna zásad územního rozvoje kraje, kterou budou schvalovat jihočeští zastupitelé. Na výstavbu nových sjezdovek u Lipna ale nebude mít dopad.

„Ta změna vymezuje takzvané krajinné typy a cílové kvality krajiny. V žádném případě však neruší vymezené plochy ani koridory, neruší žádné plochy, které se týkají třeba lyžařského areálu na Lipně. Lipno na Vltavou nebo Loučovice si to rámci zásad územního rozvoje zpřesnili ve svých územních plánech, s tím rozvojem počítají. A to je pro nás dost silný signál,“ vysvětluje vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování krajského úřadu Petr Hornát.

Projekt společnosti Lipno servis už získal závazné souhlasné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí. V něm jsou přísné podmínky pro výstavbu a provoz areálu. „Maximální rychlost lanové dráhy bude nastavena na tři metry za sekundu, provozní doba sněžných děl bude omezená a bude upraveno jejich rozmístění. Sjezdová trať nebude provozována ve večerních a nočních hodinách a trasa trati nebude osvětlena, provoz bude bez reprodukované hudby,“ vyjmenovává Kateřina Pernikářová z odboru životního prostředí krajského úřadu.

Aktuálně je v lipenském skiareálu přes 13 kilometrů sjezdovek a čtyři lanovky.