Podmínky pro zákrok policie byly, říká o blokování divadla právník. Konat má teď zastupitelství

Sobotní vpád pravicových radikálů na jeviště brněnského divadla je typickým příkladem výtržnictví, říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz šéf katedry trestního práva pražské právnické fakulty Jiří Jelínek. Zvážil by i přísnější klasifikaci. Policie měla podle Jelínka jednat rychleji a v divadle zasáhnout. „Vyslání antikonfliktního týmu nebylo adekvátní k tomu, co se tam dělo." Rozhovor Praha 15:15 29. května 2018

Radikálové z hnutí Slušní lidé narušili v sobotu představení v brněnském Divadle Husa na provázku. | Foto: Tomandl Jan | Zdroj: ČTK

Kvůli sobotnímu incidentu, kdy skupina radikálů z Hnutí Slušní lidé na několik desítek minut přerušila kontroverzní divadelní představení, podala někdejší ústavní soudkyně a senátorka za Stranu zelených Eliška Wagnerová trestní oznámení pro podezření z výtržnictví. Je podle vás taková kvalifikace na místě?

Rozhodně. Pokud vám skupina deseti až patnácti lidí, navíc stejně oblečených, vtrhne na jeviště, přeruší divadelní představení a brání v pohybu hercům i ostatním návštěvníkům, tak nepochybně se jedná o trestný čin výtržnictví. Doslova to naplňuje znaky, že se pachatel dopustí výtržnosti veřejně a na místě veřejnosti přístupném. Oba tyto znaky byly naplněny. Takže toto je typický a klasický případ.

Jiří Jelínek Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., je významným představitelem nauky trestního práva, je vedoucím katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorem publikací obsahujících poznámky k zákonům s výběrem judikatury, vysokoškolských učebnic trestního práva hmotného i procesního, jakož i odborných monografií a článků v tomto právním oboru.

Může hrát roli fakt, že šlo zjevně o předem domluvenou akci?

Je pravda, že bych zvážil přísnější hodnocení, tedy odpovědnost podle tzv. kvalifikované skutkové podstaty. Ta předpokládá, že to pachatel spáchá jako člen organizované skupiny a trest pak může být až tři roky vězení, oproti maximálním dvěma letům v základní kvalifikaci. Tu organizovanou skupinu přitom dovodíte už jen podle toho stejného oblečení, případně z úmluvy těch účastníků a z úkolů, které jednotliví členové skupiny plnili. To je nepochybné.

Jiné trestné činy se k tomu případu nevztahují?

Osobně bych zvažoval i odpovědnost za trestný čin omezování osobní svobody, protože jak je vidět i na tom videu, které je veřejně přístupné, tak oni natlačili herce na kulisy, tedy jim bránili v pohybu. Čili si myslím, že trestný čin omezování osobní svobody minimálně v té v základní kvalifikaci, ale možná i v té přísnější. Jednalo by se o tzv. jednočinný souběh dvou trestných činů.

Členové hnutí Slušní lidé v modrých tričkách odcházejí od bočního východu brněnského Divadla Husa na provázku | Foto: Igor Šefr | Zdroj: ČTK

Byl tedy podle vás v pořádku postup policie na místě?

To je druhá rovina. Policie zasáhla po dvaceti minutách, a to tím, že tam vyslala antikonfliktní tým. No když např. oznámíte, že se na nádraží stala loupež, tak tam policie také nepřijde s antikonfliktním týmem, ale přinejmenším tam vyšle hlídku, aby to prošetřila. Ten zákrok s časovým odstupem dvaceti minut a ještě provedený takovým způsobem, jaký jsme měli možnost vidět, to vzbuzuje otázku, zda policie v Brně vůbec ví, že platí nějaká zásada oficiality. Tedy povinnost orgánů provést ten zákrok, jestliže jsou pro něj stanovené podmínky. A pokud někdo narušuje představení tímto způsobem, tak ty podmínky k zásahu nepochybně splněné byly.

Jak tedy policie měla na situaci reagovat?

Měla tam vyslat někoho, aby posoudil, k čemu tam dochází, a okamžitě pak adekvátně zakročit. Znaky těch dvou trestných činů nepochybně splněny byly. A to navíc nevíme, zda tam nebyly nějaké další skutky, např. tam mohlo být nějaké vydírání, tedy nucení jiného, aby se choval určitým způsobem. Zmínit můžeme i bránění násilím, aby ten herec mohl pokračovat ve své roli atd. Ta právní kvalifikace je ještě nejistá a bude záležet na všech okolnostech, ale rozhodně vyslání antikonfliktního týmu nebylo adekvátní k tomu, co se tam dělo.

Tedy razantnější zákrok?

Že se na to reagovat musí, to je jednoznačné. V jiném případě přijde zase skupina svalovců do jiného divadla nebo na koncert? Podle mého názoru zkrátka podmínky pro okamžitý zákrok policie splněné byly.

Znamená to automaticky, že by měla padat i obvinění?

Nepochybně je to důvod pro zahájení stíhání pro ty dva trestné činy, o kterých jsem hovořil. To si myslím, že je zcela jednoznačné. Státní orgány jsou povinné konat z úřední povinnosti, čili pro státního zástupce, který má tu věc dozorovat, to znamená, že by měl vydat pokyn k zahájení trestního stíhání a vznesení obvinění proti konkrétním lidem.