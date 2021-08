Sněmovní komise projedná Zemanovy výroky o odposleších. ‚Obvinění jsou závažná,‘ říká Bělobrádek

Tvrzeními prezidenta Miloše Zemana o tom, že jeho i jeho okolí odposlouchává kontrarozvědka, se budou ve čtvrtek zabývat poslanci z komise pro kontrolu BIS. Její předseda Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) ji mimořádně svolal - informace, které ze strany prezidenta zazněly, jsou podle něj závažné. Praha 8:51 26. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman o víkendu řekl, že Bezpečnostní informační služba odposlouchávala jeho okolí a někdy i hlavu státu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je jednoznačné, že obvinění, která zazněla jsou závažná. Už to, že by něco mělo unikat z BIS, je závažné obvinění. Nedostali jsme žádný oficiální podnět, jde o zprávy z médií. Je to tedy něco jiného, než kdybychom byli oficiálně vyzváni, abychom konali,“ řekl Bělobrádek, který kandiduje v říjnových volbách, Radiožurnálu.

Babiš popřel přítomnost Mynáře při jednáních s prezidentem i výrok o zastavení odposlechů Číst článek

Další členové komise již dříve uvedli, že budou chtít vědět, zdali se prezidentovo tvrzení zakládá na pravdě nebo zda byli odposlouchávání další ústavní činitelé. Bude je také zajímat, jak se tato informace dostala k prezidentovi.

Naopak místopředseda komise Robert Králíček (ANO) uvedl, že jde podle něj o prázdná obvinění a nevidí důvod záležitost prošetřovat. Bělobrádek podotýká, že vyšetřování není v pravomocích komise - cílem tak pouze bude vyslechnout stanovisko ředitele BIS. Komise bude jednat v utajeném režimu.

Bělobrádek ale přiznal, že pro tyto případy v českém systému chybí dozorový orgán, se kterým zákon již několik let počítá. „Naše stálá komise opakovaně vyzývala vládu, aby naplnila zákon a aby tento orgán začal fungovat. Ten na rozdíl od nás může vstupovat do živých kauz a mohl by zjišťovat, jestli k odposlechům došlo a bylo na ně povolení,“ doplnil.

BIS v nedělní reakci uvedla, že postupuje vždy podle zákona a že konkrétní Zemanovy výroky komentovat nebude. Odposlechy může nasadit jen s předchozím písemným povolením předsedy senátu vrchního soudu.

VÝROKY PREZIDENTA O BIS Miloš Zeman o víkendu řekl, že Bezpečnostní informační služba odposlouchávala jeho okolí a někdy i hlavu státu, dozvěděl se to prý přímo zevnitř kontrarozvědky.

„Před několika lety mě jeden vysoký důstojník Bezpečnostní informační služby informoval o tom, že pan Koudelka nařídil odposlouchávání mého nejbližšího okolí, a tedy i mě, protože odposlechy probíhají přes mobilní telefony. Já mobilní telefon nemám, takže když se s nimi bavím, jsem odposloucháván i já,“ uvedl prezident Zeman pro Blesk.cz.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš mu měl slíbit, že odposlechy zastaví. Prý to ale nakonec neudělal. Proti tomu se předseda vlády vzápětí ohradil, s tím, že takovou pravomoc nemá a že o zastavení s prezidentem nemluvil.

Babiš odmítl rovněž to, že by o záležitosti někdy mluvil s ředitelem BIS Michalem Koudelkou, nebo že by při jeho jednáních s prezidentem byl přítomen hradní kancléř Vratislav Mynář.