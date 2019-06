Znalecká obec vymírá, panují dehonestující podmínky, varuje komora. Stát se chystá navýšit odměny

Soudní znalci odmítají zakázky od policie kvůli vytížení a nízkým odměnám. Vyšetřování některých kauz se kvůli tomu protahuje. Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana se problém týká hlavně případů hospodářské kriminality. Stát se chystá odměny po 17 letech navýšit. Podle Komory soudních znalců to ale nebude stačit a znalecká obec tak vymírá, říká Radiožurnálu její předseda Vladimír Vácha. Praha 7:03 3. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dokumenty, papíry (ilustrační foto) | Foto: JerzyGorecki | Zdroj: Pixabay

Kriminalisté zasahovali kvůli zakázkám loni v listopadu na ministerstvu pro místní rozvoj nebo třeba v agentuře CzechTourism. Zabavili při tom velké množství důkazů. Jejich vyhodnocování se ale zdrželo, protože někteří znalci byli příliš vytížení a práci odmítli, jak už dřív potvrdilo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman potvrzuje, že takové případy nejsou ojedinělé.

„Stává se to. Nemohu říci, že by to bylo úplně výjimečné, obzvláště tedy v těch případech hospodářské kriminality. Máme nedostatek znalců zejména v oblastech výpočetní techniky, ekonomiky, hospodaření a psychiatrie, psychologie. My bychom přivítali, aby znalců bylo nejenom více, ale aby byli odborně zdatní. S tím souvisí přirozeně i odměňování znalců. Myslím si, že je to velké téma do budoucna,“ říká Radiožurnálu Zeman.

Podle Zemana současný stav komplikuje a zdržuje práci policie. Hodinová sazba je u znaleckých posudků 100 až 350 korun. V případě odborného vyjádření je to 75 až 125 korun. To, že znalci kvůli své vytíženosti někdy policii odmítnou, potvrzuje i mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Kolik jim centrála obvykle platí, podle něj nelze jednoznačně říct.

„Odměna je stanovena dle konkrétního případu, zejména dle náročnosti a podle míry odborných znalostí,“ vysvětluje.

Nevyhovující odměny

Podle předsedy Komory soudních znalců Vladimíra Váchy se znalcům za současných finančních podmínek nevyplatí pro stát pracovat. V soukromé sféře si totiž vydělají víc. Varuje, že situace už je v některých oborech kritická.

„Věkový průměr znalců je alarmující. Znalecká obec vymírá a plus dobrovolně ukončuje činnost v důsledku těch dehonestujících podmínek. Proto jsou znalci přetíženi a proto musejí odmítat i některé zakázky pro orgány činné v trestním řízení,“ uvádí.

Ve sněmovně je návrh nového zákona o znalcích vrácený Senátem. Podle související vyhlášky by od příštího roku hodinová sazba u jednotlivce stoupla na 300 až 550 korun. U odborníků na zdravotnictví a znaleckých ústavů jsou částky o 100 a 200 korun vyšší.

Pět let praxe

Samotný zákon sjednocuje podmínky pro zápis znalců do seznamu. Nově postačí jen pět let praxe, vysvětluje mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

„Nový zákon stanoví právní nárok na jmenování znalcem po splnění podmínek. Právní nárok v současnosti neexistuje, a pokud se krajský soud domnívá, že je v určitém oboru dostatek znalců, nové jmenovat vůbec nemusí. Věříme, že s novým zákonem dojde k přírůstku nových znalců,“ doplňuje.

Komora soudních znalců je jedním z dobrovolných spolků, který odborníky sdružuje. Plánované navýšení odměn považuje za nedostatečné. Současné sazby platí už od roku 2003. Práce pro policii ze strany znalců je dobrovolná.