Spor mezi Ševčíkem a VŠE bobtná. Odvolaný děkan se handrkuje s etickou komisí i rektorem školy

Letní prázdniny spor mezi odvolaným děkanem Miroslavem Ševčíkem a rektorem Petrem Dvořákem nezklidnily. Spíše naopak. Rektor VŠE se už v červnu nechal slyšet, že je ve hře i zrušení celé národohospodářské fakulty, na které Ševčík působí. Mezitím proti odvolanému děkanovi znovu rozhodla etická komise, nelíbila se jí ostrá výměna názorů na půdě národohospodářů. Původní zpráva Praha 6:40 11. října 2024

Před letními prázdninami přišel k Etické komisi Vysoké školy ekonomické (VŠE) další podnět na proděkana národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka. Podal ho bývalý kandidát na děkana z květnových voleb ze stejné fakulty Pavel Potužák. V podání, které má server iROZHLAS.cz k dispozici, popsal rozepři se Ševčíkem nesoucí podle něj znaky vydírání či vyhrožování.

Etická komise podnět projednala na několika neveřejných jednáních a koncem září se postavila na stranu Potužáka. „Etická komise VŠE v Praze nemá důvod pochybovat o věrohodnosti podnětu a následného vyjádření pana doktora Potužáka,“ napsala do usnesení předsedkyně komise Lucie Andreisová.

Podstatou sporu mezi dvěma pedagogy na národohospodářské fakultě je statistika o počtu studentů, kteří se k národohospodářům hlásí.

Potužák z katedry ekonomie, který na jaře kandidoval i do čela fakulty, tvrdil, že nástup Ševčíka jako děkana způsobil rapidní propad přihlášených studentů. S tím ale Ševčík nesouhlasil. „Na práh mé kanceláře vstoupil pan docent Ševčík se slovy: ‚Pane Potužáku, přestaňte šířit lži o počtu přijatých studentů na národohospodářské fakultě. Pokud s tímto nepřestanete, máme na vás materiál, který ukazuje, že znevažujete své kolegy.‘“ Tak popsal Potužák incident v útrobách fakulty v podnětu komisi.

‚Předcházejte konfliktům‘

Ševčík má ale k závěrům etické komise výhrady. A nesouhlasí ani s tím, jak členové komise reflektovali jeho vyjádření k celému incidentu, celé usnesení pak označuje za vágní.

„V zápise, vůbec nechápu proč, se neobjevuje to, co jsem poslal etické komisi, kde jsem poukázal na rozporuplnost jeho podání. Upozorňoval jsem na to, že o žádný spor nešlo, pouze jsem pana Potužáka upozornil, aby profesionálně používal statistická data, která jsou k dispozici v souvislosti s počty přijímaných studentů a v souvislosti s počty podaných přihlášek,“ reagoval pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Jednání komise, na které byl přizván, si navíc chtěl nahrát, to mu ale předsedkyně komise zakázala, Ševčík pak zasedání opustil. „Jednání jsem si chtěl nahrávat, v souladu s občanským zákoníkem jsem si ho chtěl nahrávat, protože jsem měl zkušenosti z předchozích zápisů, které byly lživé a zmanipulované,“ tvrdí Ševčík.

Rozhodnutí komise ale obsahuje pouze obecné doporučení směřované vedení fakulty, aby se snažilo v budoucnu „obdobným konfliktům předcházet“. Děkanka národohospodářů Adéla Zubíková, která Ševčíka ve funkci nahradila, doporučení vzala na vědomí, ale zároveň upozornila, že komise neuvedla nic konkrétního.

„Proto fakticky zůstává celá záležitost na úrovni tvrzení proti tvrzení, šlo o soukromou výměnu názorů dvou akademiků. Vedení fakulty se samozřejmě snaží, a i do budoucna bude snažit jakýmkoliv konfliktům předcházet,“ uvedla Zubíková pro server iROZHLAS.cz.

Mezi Ševčíkem a etickou komisí probíhá otevřená roztržka, kdy Ševčík zpochybnil některé členy etické komise vysoké školy, která o podnětech na jeho vystupování opakovaně rozhodovala. Stěžuje si, že podle dokumentů, které má k dispozici, většině z nich již vypršel mandát a tudíž nemohou přijímat žádná stanoviska.

To vysoká škola odmítá. „Všichni členové etické komise mají mandát platný,“ uvedla mluvčí Kateřina Macháčková.

‚Výhrůžky‘ rektora Dvořáka

Do toho již v srpnu přistál předsedkyni komise na stole další podnět na podezření z porušování etického kodexu. Tentokrát ale na rektora vysoké školy Dvořáka. Podepsaný je pod ním Ševčík.

Na sedmi stranách mu vyčítá, že se zachoval nezákonně a neeticky, když ve svém vystoupení na půdě akademického senátu apeloval na celé vedení národohospodářů, aby podstoupilo dostatečnou sebereflexi. Ševčík v tom vidí uplatňování kolektivní viny.

Dvořák se na stejném jednání také nechal slyšet, že pokud by se do křesla děkana vrátil odvolaný Ševčík a pokračovaly „tyto praktiky“, tak taková fakulta na školu nepatří.

A to je další důvod, který mu Ševčík vyčítá. „Ze strany rektora VŠE došlo (…) k nepřípustnému nátlaku nepřímým vyhrožováním zrušením fakulty,“ stojí například v podnětu.

Etická komise ale o takovém podnětu rozhodovat nechce, protože je volená rektorem, a proto ho předala k projednání Akademickému senátu VŠE. „Tato skutečnost vytváří riziko vzniku střetu zájmů, což by mohlo narušit jak skutečnou nezávislost a nestrannost komise při jejím rozhodování, tak i vnímání objektivity jejího postupu ze strany akademické obce VŠE a širší veřejnosti,“ zdůvodnili členové komise svůj postup.

Rektor Dvořák se již minulý týden vyjádřil, že je připravený situaci na národohospodářské fakultě dále řešit. „Situaci bych aktuálně viděl tak, že jedna věc snaha fakulty řešit některé věci, ale na druhé straně jsou vyjádření a postoje některých představitelů fakulty, která jsou nejen pro mne nepřijatelná, škodí celé VŠE a nelze se s nimi smířit. Co udělám, nechci v této chvíli sdělovat, ale jak říkám, smířit se s tím nehodlám,“ napsal.

Společně s děkany všech ostatních fakult totiž kritizovali právě Ševčíka, tiskového tajemníka národohospodářské fakulty Daniela Váňu a pedagoga Jana Vondráčka za veřejné a interní vyjádření.

Ohradili se například vůči „opakovanému zpochybňování mandátu členů Etické komise VŠE i její činnosti“.

„Takové postoje poškozují dobré jméno VŠE a nikterak nepřispívají k řešení problémů, se kterými se fakulta v poslední době potýká, naopak dále prohlubují její izolaci jak v rámci VŠE, tak i v akademickém prostředí dalších univerzit,“ stálo v dopise.

Rektor Dvořák jemu podřízeného Ševčíka dlouhodobě kritizoval za výroky a veřejná vystoupení, která pronášel na demonstracích a politických akcích. Odvolal ho na konci loňského roku, fakultní senát pak novou děkankou zvolil Ševčíkovu dřívější proděkanku pro studium Zubíkovou.

Snahy o Ševčíkovo odvolání odstartovaly poté, co se bývalý děkan a současný proděkan 11. března loňského roku zúčastnil protestu na Václavském náměstí v Praze. Následně ho novináři vyfotografovali, jak ho vytlačují těžkooděnci ze schodů Národního muzea. Desítky lidí, které se před tím účastnily demonstrace Česko proti bídě, požadovaly sundání ukrajinské vlajky z čela budovy.

Ševčík, který má za sebou několik kontroverzních momentů, dlouhodobě odmítá, že by poškozoval dobré jméno VŠE nebo fakulty, kde dlouhodobě působí.

rozdílné statistiky Potužák pracuje s počty uchazečů na fakultu a srovnává je s počtem narozených dětí o 19 let dříve. Jeho grafy začínají již v roce 2010, kdy se Ševčík poprvé stal národohospodářským děkanem, a Potužák na nich dokazuje, že propad přihlášek mezi roky 2010 a 2022 byl 66 procent, zatímco demografický propad pouze 28 procent. Statistiky, které pak připravilo vedení fakulty v uplynulých dnech, se zabývají pouze roky 2014 až 2024. „Z údajů vyplývá, že pokles přihlášek ke studiu na bakalářském stupni studia od roku 2015 (žadatelé narození v roce 1995) až do roku 2017 (žadatelé o studium narození v roce 1997) prakticky odpovídal demografickému vývoji,“ docházejí k závěru vedoucí fakulty. Po opětovném nástupu Ševčíka do čela fakulty pak podle vedení počet přihlášek dokonce stoupal.