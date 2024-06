Dvořák: Nemyslím, že by měl být Ševčík ve vedení. Jeho přítomnost znemožňuje stabilizovat situaci

Bývalý děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík se vrací do funkce jako proděkan. Akademický senát fakulty v pátek odsouhlasil návrh děkanky fakulty Adély Zubíkové jmenovat jej proděkanem pro ekonomiku. Páteční zasedání provázela ostrá diskuse mezi senátem fakulty, který stojí většinově za Ševčíkem, studenty, kterým se rozhodnutí nelíbí a rektorem Petrem Dvořákem, který situaci popsal v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 20:43 28. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE s bývalým děkanem Miroslavem Ševčíkem a rektorem Petrem Dvořákem | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Z jakého důvodu se vám rozhodnutí děkanky Adély Zubíkové nelíbí?

Já bych chtěl zdůraznit, že to samozřejmě je rozhodnutí paní děkanky a je to v její pravomoci. To znamená, že do toho nechci tímto způsobem nikterak zasahovat. Nicméně jsem vyjádřil názor, že vzhledem k důvodům, které mě vedly k odvolání, si nemyslím, že by docent Ševčík měl být ve vedení fakulty, protože to situaci na fakultě neumožní příliš řešit a stabilizovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bývalý děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík se vrací do funkce – tentokrát jako proděkan

Jaké tedy teď budou další vaše kroky, případně i akademického senátu Vysoké školy ekonomické?

No, teď je to samozřejmě především na paní děkance, aby skutečně prokázala, že to, co jsem říkal – ty moje obavy – takové nejsou. Jinými slovy nebudu dělat nějaký krok na základě toho, že ona si jmenovala nějakého proděkana. Jde ale o to, a z toho jsem měl obavu, jaký to bude mít dopad na fakultu. Teď je to na ní, aby prokázala, že dopad bude pozitivní tak, jak říkala.

Vy jste v minulosti chtěl, aby právě vedení fakulty uklidnilo situaci. Jak se to projeví? Jak budete posuzovat, jestli se ta situace na fakultě zlepšila, nebo ne?

Došlo k řadě odchodů lidí, což mělo negativní dopad na zajištění studijních programů. Došlo k odebrání akreditace na profesorské řízení – toto jsou momenty, které je potřeba řešit tak, aby k nim nedocházelo. Je to především otázka personální, ale i zajištění, které se týká rozsahu grantové a publikační činnosti, což se v poslední době na fakultě negativně projevilo.

V očích veřejnosti jsme fakulta proruských dezolátů, varují studenti po jmenování Ševčíka proděkanem Číst článek

V pátek se na zasedání akademického senátu fakulty vyjadřovali i studenti. Podle jejich zástupce je jmenování Ševčíka opak toho, co by bylo v zájmu fakulty. Zápory tohoto rozhodnutí převažují nad jeho klady, říkal zástupce studentů a také dodal, že hlas studentů je v senátu fakulty ignorovaný. Ono chtělo určitě odvahu takto vystoupit. Nehrozí, že by byli studenti za své názory nějak perzekuováni?

Já pevně věřím, že k tomu se paní děkanka nějak nesníží. Já jsem vždy studentům, ne jenom tady na této fakultě a v tomto Senátu, říkal, že pokud by k něčemu takovému došlo, tak se budu starat o to, aby takový dopad na studenty nebyl – jinými slovy, že by měl být někdo za své názory nějak postihován.

V minulosti jste připustil, že jednou z možností by bylo, pokud se situace nestabilizuje, i zrušení fakulty. V jakém okamžiku by k něčemu takovému tedy mohlo dojít?

To bylo v té souvislosti, že si fakulta musí uvědomit, že je součástí univerzity a musí respektovat názor univerzity, který se promítá do různých usnesení – třeba Akademického senátu, respektive rady pro vnitřní hodnocení, a musí být ta fakulta být pro tu školu samozřejmě přínosem.

V poslední době právě s fakultou národohospodářskou měla univerzita spíše problémy, určité negativní mediální dopady a tak dále. Toto je potřeba, aby se na fakultě změnilo. Toto si musí především uvědomit fakulta a její zástupci.

‚Musí chtít situaci zlepšovat‘

Pokud se to nepodaří, jaké potom máte možnosti? Jednou z nich je tedy, jak jste připustil to zrušení fakulty. Máte ještě nějaké možnosti, jak tu situaci řešit?

Toto je věc, která je taková krajní, hypotetická. Jinak tam samozřejmě jsou jiné nástroje. Třeba Rada pro vnitřní hodnocení – ta má možnost zavazovat fakultu, dělat určitá opatření. Ale je to tak, že musí primárně fakulta sama chtít situaci zlepšovat. Zasahovat do fakultních záležitostí není bezprostřední pravomoc rektora. Spoléhám na to, že musí sami snažit o to, aby ta situace na fakultě byla co nejlepší.

Na Ševčíka přišel nový podnět k etické komisi. Její závěry budou nově na popud rektora závazné Číst článek

A tady, zdá se, došlo k té situaci, kdy vedení fakulty si myslí, že situace je dobrá, výborná a další lidé na Vysoké školy ekonomické, zřejmě včetně vás, si to nemyslí. Tak je tato situace třeba nějakým důvodem k zamyšlení nad vysokoškolským zákonem?

Z mého pohledu určitě ano a myslím si, abych se na tom shodl se spoustou dalších rektorů, že pravomoci rektorů v tomto směru – zejména pro rychlé řešení situace by měly být větší. Není to jednoduché nastavit a vyvážit, ale univerzita jako taková by měla mít více možností takovou situaci řešit tak, aby dopad na univerzitu jako celek v těchto případech nebyl tak dlouhodobý a nebyl takový, že s tím má omezenou možnost cokoliv dělat.

Vy se zjevně rozcházíte třeba právě i s Miroslavem Ševčíkem na tom, jak na tom Národohospodářská fakulta je, jaký má kredit, jakou má reputaci – jak objektivně určit, jestli je ta fakulta v dobrém stavu, jestli je konkurenceschopná a jaký ohlas má v akademickém světě?

Není to jednoduché, nicméně já si myslím, že my teď na počátku příštího roku budeme mít první kolo velkých hodnotících zpráv za jednotlivé fakulty, a to bude právě ten moment, kdy bychom chtěli skutečně detailně, důkladně a na základě dat posoudit situaci na všech fakultách včetně Národohospodářské fakulty. Myslím, že potom bude možné udělat nějaký závěr, co se týká publikační činnosti, grantů a tak dále. Skutečně bychom to posuzovali na základě konkrétních dat.

Znamená to, že potom byste zvážili i vy nějaké případné další kroky?

Jistě. Obecně platí, že na základě těchto zpráv o tom Rada pro vnitřní hodnocení bude činit své závěry. To znamená přijímat případná opatření na zlepšení, pokud se ukážou nějaké problémy.