Dokumenty ke Sputniku V pro výjimku nestačí, oznámil lékový ústav. Připomínky poslal Úřadu vlády

Státní ústav pro kontrolu léčiv prostudoval materiály k ruské vakcíně Sputnik V. S připomínkami je předal Úřadu vlády. Radiožurnálu to potvrdila ředitelka ústavu Irena Storová. Podle ní dokumenty nestačily k tomu, aby ústav mohl vakcínu posoudit. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) už dřív zmiňoval, že by do Česka mohla vakcína Sputnik V zamířit v rámci klinického testování. I to ale musí povolit Státní ústav pro kontrolu léčiv.

