Stachy na Prachaticku zatopila voda. Škody půjdou do milionů, sklárna prosí o pomoc

Majitel sklárny Jiří Kozel a majitel kovodílny Pavel Vozandych pomalu odklízejí následky nedělní bleskové povodně.

Oba mají své provozy v areálu bývalého dřevopodniku, který byl ve Stachách bleskovou povodní nejvíce zasažený. Jáchymovský potok, který se rozvodnil, sousedí se všemi budovami. Voda prorazila zeď jedené z budov a zatopila CNC stroje, pece a materiál na výrobu.

„Zachraňovali mě hasiči, když bylo u nás ve sklářské huti 120 centimetrů vody,“ stojí na webu sklárny, která plánuje rozprodávat zachráněné sklo, ale zároveň prosí lidi o pomoc.

Starosta Stach Petr Lampa pak odhaduje škody na majetku: „Když vezmeme škody na obecním a soukromém majetku, tak se částka bude pohybovat určitě v řádech milionů korun.“

Bouřky zasáhly Česko. Ve Stachách spadlo přes 80 milimetrů vody, letiště v Praze přerušilo odbavení Číst článek

Šumavská obec, kde žije přibližně 1200 obyvatel, přitom hospodaří s rozpočtem, kdy se příjmy a výdaje pohybují kolem 40 milionů korun.

Ve Stachách v neděli odpoledne podle Českého hydrometeorologického ústavu v úhrnu spadlo patrně přes 80 milimetrů vody.

„Jsou poškozené břehy vodního toku, kanalizace někde, samozřejmě zatopené objekty a tak dále. Musíme vše postupně opravit,“ říká Lampa.

Přestože měli lidé v řadě domů zatopené sklepy, nikdo se nemusel kvůli následkům bouřky evakuovat. „Ráno jsme vstali a dali jsme se opět do práce a odstraňujeme to, co voda způsobila,“ uzavírá starosta.