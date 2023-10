U dolu Barbora by mohla vyrůst průmyslová zóna. Karvinské spolky nesouhlasí, hájí přírodu i historii

Občanské spolky v Karviné společně vystoupily proti plánované průmyslové zóně u dolu Barbora. Území, kde stávala Stará Karviná, by podle nich mělo být určené pro turisty a respektovat přírodní a památkové hodnoty. Změnu územního plánu hájí vedení Karviné. Městu podle něj může nový průmysl přinést pracovní místa. Průmyslovou funkci pro část území Staré Karviné už schválil i kraj. Karviná 0:10 12. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kromě úcty k historii zástupci spolků argumentují také přírodní hodnotou lokality | Zdroj: Profimedia

„Jestli máme mít průmyslovou halu v dohledu Šikmého kostela a kousek od dolu Gabriela, který je kulturní památkou, krajina se tím nenávratně zničí. My tady máme hodnotnou lokalitu, která nemá obdoby, a my si to necháme zničit?“ ptá se Radim Kravčík ze spolku SOS Karviná.

Přichází na jednání o změně územního plánu. Stejně jako další zástupci občanů nemá transparent, zato je vybaven podklady a poznámkami k úřednímu jednání. Jde o to, jestli se část území, kde stávala Stará Karviná, má změnit v zónu vhodnou pro průmysl.

„Statutární město Karviná má zájem o to, aby tam přišel nějaký investor, aby lidem nabídl práci, aby to byla práce s vyšší přidanou hodnotou, aby to nebyl jen nějaký sklad, aby tam mohli pracovat i lidé s vyšším vzděláním,“ tlumočí stanovisko města mluvčí Karviné Lukáš Hudeček.

Firma Panattoni, která má zájem na území stavět, ve vyjádření pro Český rozhlas uvádí, že u dolu Barbora chce budovat průmyslové plochy o velikosti 400 tisíc metrů čtverečních.

Pozemky vlastní společnost Asental. Její mluvčí Tomáš Neščák říká, že jde o ekonomický rozvoj regionu. „Z nové spolupráce se společností Panattoni máme velkou radost. Ze zásady nekomentujeme žádné probíhající obchodní transakce,“ dodává mluvčí.

S připomínkami na karvinský magistrát přišla i Tereza Ondruszová. Její spolek Stará Karviná se stará o Šikmý kostel a po území provádí pamětníky a turisty. „Zdejší lidé byli už několikrát nuceni opustit své město, a teď, když se tam vrátili, tak by jim to mělo být znova znemožněno, znovu uťato,“ říká.

Kromě úcty k historii zástupci spolků argumentují také přírodní hodnotou lokality. Zmiňují i vzácné druhy vážek, které na území Staré Karviné žijí. Teď mají týden, aby své připomínky doložili písemně. Pak bude karvinský stavební úřad znovu posuzovat, jestli dá průmyslové zóně zelenou.