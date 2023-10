Moře, fotbal a kaplička. Karviná sází na dobré vztahy s firmou, která ve městě vlastní pětinu pozemků

Pětinu území příhraničního severomoravského města Karviná vlastní soukromá společnost Asental, která patří miliardáři Zdeňku Bakalovi. Vyplývá to z datové analýzy serveru iROZHLAS.cz. Podle radnice jsou vztahy s firmou korektní, což dokazují i probíhající jednání o plánovaném odkupu Karvinského moře. Přesto má spolupráce své mouchy, myslí si aktivisté ze spolku Stará Karviná. Seriál Karviná 5:00 2. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Město Karviná bylo dříve domovem zejména horníků, kteří pracovali v okolních dolech. Teď už funguje jen jeden z nich – důl ČSM. A město proto hledá cestu pro svůj rozvoj. Radnice sází třeba na chystané projekty z Fondu spravedlivé transformace, popisuje náměstek primátora Karviné Lukáš Raszyk (ČSSD).

„Je to CEPIS, je to projekt bývalého dolu Gabriela a Eden Silesia. Částečně je to i projekt Karvinského moře, které do toho zapadá,“ vyjmenovává chystané investice v okolí města náměstek.

Zatímco CEPIS (projekt zaměřený na podporu podnikání) a Eden Silesia (výzkumné a vzdělávací centrum) řeší město na vlastních pozemcích či parcelách, které odkoupí od státních firem OKD a Diamo, pozemky v okolí dolu Gabriela a „šikmého kostela“, které jsou součástí projektu Poho2030, drží většinově soukromý majitel.

Jde o firmu Asental Land ze skupiny Asental Group Zdeňka Bakaly, která je získala bezplatně během privatizace OKD. Jak k tomu došlo, web iROZHLAS.cz popsal v datovém článku.

Mapa pozemků v okolí takzvanéh „šikmého kostela“. Fialově jsou znázorněny pozemky patřící firmě Asental Land / Zdroj: Jan Cibulka / iROZHLAS.cz

Brzdy v rozvoji

Že je toto vlastnictví původně státních pozemků jedinou firmou problém, přiznává i náměstek Raszyk. „Brání to rozvoji města, protože vždycky se s nimi (majiteli pozemků –pozn. red.) musíte nějak dohodnout. Stojí to pokaždé nějaké peníze. Bohužel se historicky stalo, že pozemky, které byly postiženy těžbou, přešly na soukromou společnost. A dneska je holt musíme platit znova,“ popisuje s tím, že pak město naráží na problém s nedostatkem peněz, které jsou pro investice nezbytné.

Jedním dechem ale dodává, že se jednání s firmou v poslední době zlepšila. „Změnilo se tam vedení. Od té doby se zlepšila i komunikace a jednání Asentalu,“ říká náměstek. Paradoxně má teď podle něj město horší zkušenosti s dalším významným vlastníkem pozemků v oblasti, státní firmou Diamo, kvůli neúspěšným jednáním o odkupu parkoviště u Karvinského moře.

Zlepšení vztahů s Asentalem ilustruje na konkrétním případu, jednáních o odkupu takzvaného Karvinského moře. To si město zatím pronajímá za roční nájem 135 tisíc korun bez daně, což hodnotí radnice pozitivně.

Mapa pozemků takzvaného Karvinského moře a jeho blízkého okolí. Fialově jsou znázorněny pozemky patřící firmě Asental Land / Zdroj: Jan Cibulka / iROZHLAS.cz

„Má představa je, že do konce roku 2024 bychom to mohli mít vypořádáno,“ uvádí náměstek s tím, že se město shoduje s firmou i na cenách pozemků. Přesnou cifru ale uvést nechce. „Musí se ještě dokončit odhady a musíme si přesně vymezit, jak velké to území vlastně chceme získat. Jestli půjde jenom o nejbližší okolí moře, nebo větší pozemky,“ vysvětluje.

Nádrž, která vznikla nedaleko města důlním propadem, láká díky čistotě vody lidi ze širokého okolí. Na své si tam ale přijdou také rybáři. Město má záměr vybudovat v místě zázemí – kiosky s občerstvením a vybavením pro vodní sporty. Investovat do oblasti ale nechce do doby, než pozemky skutečně získá.

„Vždy se může změnit vedení a oni (firma Asental Land ze skupiny Asental Group – pozn. red.) to prodají. Abychom pak investovali velké peníze do cizího, tak to nechceme,“ podotýká s odkazem na klauzuli smlouvy o pronájmu, která Asentalu umožňuje kdykoliv území prodat třetí straně.

Karvinské moře – místo, které vzniklo důlním propadem by v budoucnu mohlo sloužit k rekreaci a lákat třeba i turisty z nedalekého Polska | Zdroj: ČÚZK | CC BY 4.0

Asental Group také spolupracuje s Karvinou na podpoře tamního fotbalu. Podobnou podporu v menších obcích na Karvinsku, ale i městech, firma nikde neuvádí. A její mluvčí Tomáš Neščák ji nepřiblížil ani po dotazu redakce.

„Skupina Asental jakožto významný vlastník nemovitostí v moravskoslezském regionu dlouhodobě spolupracuje se zástupci Moravskoslezského kraje, regionální rozvojové agentury MSID i jednotlivých měst. (...) Stejně tak bude Asental i nadále podporovat iniciativy zaměřené na ekonomický růst Moravskoslezského kraje,“ odepsal obecně mluvčí.



Fotbal se přitom v Karviné těší značné podpoře města a podle veřejných rejstříků je ve vedení klubu přímo zaangažován také primátor města Jan Wolf (ČSSD), který je jeho konečným uživatelem výhod a skutečným majitelem (kuv/sm – pozn. red.).

Vlastnické vazby primátora Karviné Jana Wolfa (ČSSD)

V dalších krajských městech Asental podporuje obecně spíše kulturní akce – třeba velké festivaly Beats for Love nebo Colours of Ostrava.

Spor o pietní místo



Méně spokojený s fungováním firmy ve městě je spolek Stará Karviná, který usiluje o zachování historických míst, která přežila těžbu a tvoří zbytky historie Karviné.

Jedním z příkladů je spor, který spolek vede s firmou ohledně kapličky Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Ta byla postavená na památku důlní katastrofy z roku 1894, kdy došlo k výbuchu na dolech Františka a Jan-Karel, při kterém zemřelo 235 horníků a záchranářů. „Více než sto lidí je stále pohřbeno pod zemí, protože se je nepodařilo vyprostit,“ říká člen spolku Jan Polakovič.

Kaple a okolní pozemky patří firmě Asental, která o pietní místo podle spolku pečuje nedostatečně. Tuto funkci nahrazují podle svých slov právě dobrovolníci ze Staré Karviné, kteří před nedávnem okolí kaple vyčistili.

Vlevo je původní stav okolí kapličky, která zarůstala stromy a nebyla prakticky přístupná. Vpravo pak její aktuální stav poté, co její okolí vyčistili dobrovolníci ze spolku Stará Karviná | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Kaple se nachází uprostřed pozemků, jejichž příjezdové cesty jsou zahrazené závorami. Na místo se dá dostat jen neudržovanou lesní cestou okolo jediného pozůstatku po dole Jindřich – vysokého komínu, ze kterého opadávají cihly. „Nemají o kapličku zájem a absolutně se o to nestarají,“ říká Polakovič a dodává: „Před rokem byla v takovém stavu, že ani nešla vidět. Střecha je celá ztrouchnivělá, okapy jsou prorezlé,“ popisuje u kaple Polakovič.

Spolek Stará Karviná by ji i s přilehlými pozemky proto chtěl od firmy získat do dlouhodobého pronájmu, aby místo mohl zpřístupnit a pořádat tam pietní akce. Firma s jeho členy ale údajně nekomunikuje.

Tereza Ondruszová (vlevo) a Jan Polakovič (vpravo) před kaplí Největějšího srdce Ježíšova. Kaple stojí na místě důlního neštěstí, ke kterému došlo v roce 1894 a při kterém zahynlo 235 horníků a záchranářů | Foto: Klára Filipová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Server iROZHLAS.cz oslovil také skupinu Asental Group. Její mluvčí Tomáš Neščák ale na konkrétní dotazy neodpověděl. Pouze uvedl, že firma je otevřená spolupráci nejen s obcemi, ale i spolky.



Významná lokalita



O území staré Karviné se nezajímá pouze spolek, ale také památkáři, kteří celou oblast postiženou těžbou zmapovali a vyhodnotili ji jako památkově významnou.

„Jedná se vlastně o jednu z nejlépe vyvinutých hornických krajin ve střední Evropě. A význam krajiny zaniklé Karviné je určitě v rámci všeho ojedinělý a nepřehlédnutelný ani v evropském měřítku,“ vysvětluje ředitel ostravského Národního památkového ústavu Michal Zezula.

Interaktivní mapa kvůli těžby zaniklé Karviné, dnes se lokalita jmenuje Karviná-Doly. Z původního města zůstal pouze takzvaný „šikmý kostel“ / Zdroj: Státní okresní archiv Karviná

A co je na oblasti Karvinska tak zajímavé? Podle památkáře především unikátně dochované těžební areály. „I utlumované doly, například Československé armády, představují důležitou součást architektonického dědictví. K ochraně architektonického a archeologického dědictví se Česká republika zavázala v mezinárodních úmluvách,“ upozorňuje s tím, že by k tomu měly přistupovat také jakékoliv rozvojové plány a aktivity.

„Rozvoj území by měl směřovat takovým způsobem, aby se s těmi hodnotami nedostal do kolize,“ dodává s odkazem na připravovaný územní plán Karviné, které má zahrnout i oblasti, ve kterých se počítá s transformací oblasti – tedy umístěním chystaných projektů.