Strojvedoucí kvůli většímu pracovnímu vytížení častěji chybují. Stát je chce více kontrolovat

Nepravidelné směny, častější jízdy v noci a práce pro víc dopravců. I to můžou být jedny z důvodů, proč strojvedoucí při své práci pořád chybují. Loni projeli i přes zákaz 150 návěstidel, podobně jako v roce 2018. Ministerstvo dopravy chce proto strojvedoucí víc kontrolovat. Plánuje i změnit zákon o drahách. Praha 8:17 10. března 2020

„Bohužel stále pokračuje ten trend přenášení odpovědnosti a dalších a povinností na strojvedoucí,“ říká pro Radiožurnál David Votroubek z Federace strojvůdců. Podle něj mají strojvedoucí mnohem víc povinností než v minulosti.

„V osobní dopravě je to prodej jízdenek, úklid souprav. V nákladní dopravě činnosti spojené s posunem, provádění prohlídek vozů, zkoušky brzd. Strojvedoucí musí udělat funkce za ty lidi, kteří se kolem toho vlaku dříve pohybovali.“

Podle Federace strojvůdců jsou problémem taky přesčasové hodiny. Třeba České dráhy ale tvrdí, že při plánování směn vždy postupují podle zákoníku práce. Počet přesčasových hodin se navíc snaží snížit. V lednu jich měli strojvedoucí u tohoto dopravce skoro o 20 procent míň než za stejnou dobu loni.

Někteří strojvedoucí ale jezdí i pro více dopravních společností. V Česku navíc není možné kontrolovat, jestli zaměstnanci dodržují pracovní dobu.

Šéf resortu dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček přiznává, že tento problém existuje a úřad podle něj připravuje změnu zákona. Strojvedoucí by měl nově hlídat systém, který bude kontrolovat, jak dlouho pracují. Důvodů, proč strojvůdci projedou návěstidla i přes zákaz, je ale podle ministra Havlíčka víc.

Náborové příspěvky

„Je to dáno zvyšující se intenzitou provozu. Čím více se jezdí, o to víc je pochybení. Faktem je ale to, že z důvodu nedostatku strojvedoucích dochází k přetěžování těch lidí. Někdy si toho berou příliš mnoho, jezdí pro více firem a my to chceme eliminovat,“ vysvětluje Havlíček.

Počet projetých návěstidel, která vlaku zakazují jízdu, by mohl snížit taky nový evropský zabezpečovač ETCS. Ten umí vlak v případě nebezpečí zastavit.

Mluvčí Správy železnic Marek Iliaš dodává, že ho železničáři nejdřív instalují na hlavní koridorové tratě, kde soupravy jezdí rychlostí až 160 km za hodinu.

„Do budoucna k tomu přibydou tratě, kde se bude jezdit i více než 200 km/h. Žádný jiný systém na vysokorychlostních tratích totiž nedovoluje legislativa.“

Situaci by mohli zlepšit noví strojvedoucí, železniční dopravci v Česku by jich potřebovali několik stovek. Dopravní firmy nové zaměstnance lákají například na mzdy. Třeba společnost Arriva nabízí pro strojvedoucího s licencí plat až 50 tisíc korun. Stejnou mzdu má pro zájemce taky RegioJet. Ten k tomu přidává i jednorázový náborový příspěvek.