Těžební firma OKD chce postavit v Karviné nový průmyslový areál

Plocha až 70 tisíc metrů čtverečních a výroba elektřiny ze slunce ve Starém Městě. To je historicky první developerský projekt firmy OKD, pro kterou by to byla jedna z možných variant další existence po ukončení těžby uhlí.

„Neustále se vidíme ve výrobě uhelných směsí, obnovitelných zdrojích a v byznysu s pozemky a nemovitostmi, které máme k dispozici,“ potvrdil už dříve generální ředitel firmy Roman Sikora.

Podmínkou pro vznik nového průmyslového areálu ve Starém Městě je ale to, že se najde vážný zájemce o dlouhodobý pronájem.