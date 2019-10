Přehled tisku: hmyz je podle vědců potravou budoucnosti a Češi více využívají svěřenské fondy

V pátečním tisku se dočtete o tom, že se lidstvo bude muset v budoucnu čím dál více živit hmyzem. Podle vědců dále čajové sáčky vypouští mikroplasty. A v Česku přibývá svěřenských fondů. Přehled toho nejzásadnějšího z pátečních novin sestavil Radiožurnál. Praha 7:25 18. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loni se na světě vyrobilo šest tisíc tun potravin z hmyzu (ilustrační foto) | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Mf Dnes

Místo papírových tašek začíná obchodní řetězec Billa znovu zavádět igelitové. Píše o tom Mf Dnes. Nové igelitové tašky nechává Billa vyrábět v Německu z vytříděného komunálního odpadu.

Mluvčí Billy Dana Bratánková upřesnila, že igelitové tašky obchodní řetězec zavádí na základě studie Vysoké školy chemicko-technologické, vypracované pro ministerstvo životního prostředí. Studie totiž prokázala značnou energetickou náročnost při výrobě papírových obalů.

Na výrobu takových tašek, a to jen pro obchody Billa na jeden měsíc, padne 300 vzrostlých stromů. Na základě těchto údajů si u stejného zdroje nechal vypracovat analýzu i obchodní řetězec Penny Market.

E15

Firma Ren Power CZ potvrdila deníku E15, že ji vyšetřuje policie a Národní centrála proti organizovanému zločinu. Úřady mají podezření, že podnik neoprávněně čerpal dotace na provoz fotovoltaické elektrárny Zašová. Kvůli tomu má firma zablokovanou více než půl miliardu korun. Případ řeší Krajské státní zastupitelství v Brně.

Hospodářské noviny

Loni se na světě vyrobilo šest tisíc tun potravin z hmyzu, všímají si Hospodářské noviny. Odborníci si myslí, že hmyzem se bude v budoucnu lidstvo živit čím dál tím více. Potřebnou legislativu už připravuje i Evropská unie.

Molekulární biolog a vědecký publicista Javier Yanes upřesnil, že do roku 2050 bude potřeba zajistit obživu pro 9 miliard lidí a není jisté, jestli produkce potravin poroste stejně rychle, jako populace planety. Proto navrhuje využívat bezobratlé tvory, a to hlavně hmyz. Do této skupiny patří ale třeba i ústřice, langusty a další mořské plody.

Regionální Deník

Ústav anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy získal virtuální pitevní stůl. Profesor anatomie David Kachlík řekl, že nový stůl stál 3,5 milionu korun a patří k technologické špičce. Podle článku regionálního Deníku ale skutečné tělo stejně nenahradí.

Lidové noviny

Zahřáté čajové sáčky uvolňují plasty. Informují o tom páteční Lidové noviny. Podle studie kanadských vědců se můžou do čaje ze sáčku dostat miliardy částic mikroplastů a ještě menších nanoplastů.

Ačkoliv firmy vyrábějí obaly hlavně z přírodních látek, za uvolňování mikroplastů můžou termoplastická vlákna. Ta jsou většinou součástí sáčků.

Podle studie z univerzity v australském Newcastlu se člověk konzumaci mikroplastů nevyhne. Jsou totiž obsažené ve vodě i ve vzduchu. Člověk tak dostane do svého těla průměrně až pět gramů plastu týdně. Zatím ale neexistuje žádná studie, která by potvrzovala negativní vliv mikroplastů na lidský organismus.

Právo

Počet svěřenských fondů v Česku přibývá. Za necelých šest let jich lidé založili téměř dva tisíce. Informuje o tom deník Právo. Podle deníku tím například řeší rozdělení majetku mezi dědice, aby se vyhnuli případným hádkám v rodině.

Podle Tomáše Pacovského z poradenské firmy Apogeo Group je nejčastějším důvodem pro založení svěřenského fondu rozvod. Další motivací je vypořádání dědictví. Až polovina majetku v dědických řízeních se totiž nedohledá. Situace se týká hlavně podnikatelů, kteří mají několik účtů i v zahraničí nebo složité majetkové a finanční portfolio, jako tichá společenství nebo různé cenné papíry.