Protestující studenti plánují v Karolinu zůstat nejméně do soboty. Vedení jim nebude bránit

Zhruba 20 vysokoškoláků z iniciativy Univerzity za klima, kteří od středy protestují v Karolinu proti rektoru Univerzity Karlovy Tomáši Zimovi, chce zůstat na místě nejméně do soboty. V pátek to řekl mluvčí iniciativy Kryštof Říha. Zima by podle stávkujících měl rezignovat, protože se podle nich staví nezodpovědně k ochraně klimatu.

Praha 18:41 15. listopadu 2019