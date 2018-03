uprchlická krize

9. 8. 2016 |Jana Čermáková |Zprávy ze světa

Počet obětí migrace stále roste. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Organizace pro pomoc uprchlíkům v rámci projektu s názvem Rok na balkánské trase. Loni po ní do Evropy přišlo přes 850 tisíc lidí. Od začátku letošního roku zemřelo na cestě do Evropy přes tři tisíce migrantů. Oproti loňskému roku to je téměř o třetinu víc.