Pekarová Adamová proti Czerninovi. TOP 09 volí nové vedení, po dvou letech v čele strany končí Pospíšil

V pražském hotelu Don Giovanni dopoledne začal v sobotu dvoudenní volební sněm TOP 09. Delegáti na něm v neděli zvolí nového šéfa strany. Proti sobě kandidují současná první místopředsedkyně a poslankyně Markéta Pekarová Adamová a senátor Tomáš Czernin. V čele TOP 09 končí po dvou letech Jiří Pospíšil, který se rozhodl znovu nekandidovat. Praha 10:37 23. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Končící předseda TOP 09 Jiří Pospíšil zahájil volební sněm strany | Foto: Šulová Kateřina | Zdroj: ČTK

Do hotelu dorazilo celkem 158 delegátů ze zhruba 180 pozvaných. Na úvod zazněla státní hymna, pak delegáty přivítal končící předseda Pospíšil. Toho před dvěma lety podpořila v tajné volbě naprostá většina straníků.

Stranu musí vést nová generace, jinak TOP 09 skončí, míní odcházející předseda Jiří Pospíšil Číst článek

Teď Pospíšil vedení předá svému nástupci, on sám by uvítal spíš nástupkyni. Veřejně totiž podpořil svoji první místopředsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou. Vítěz by podle Pospíšila měl vystupovat i jako lídr v příštích volbách.

„TOP 09 má dva zajímavé kandidáty na budoucího předsedu a oba deklarují snahu spolupracovat s nám ideově blízkými středopravicovými subjekty. Jsem přesvědčený, že budoucí předseda či předsedkyně TOP09 musí vést stranu do národních parlamentních voleb. To je také důvod, proč sám nekandiduji na předsedu,“ řekl Pospíšil.

V čele strany se Pospíšil rozhodl skončit, aby se mohl naplno věnovat práci v evropském parlamentu a ve vedení Prahy. Šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek před volbou předsedy podpořil senátora Tomáše Czenina. Ať už volba dopadne jakkoli, měli by oba kandidáti podle Kalouska dál spolupracovat.

Volby by vyhrálo ANO před Piráty. ČSSD dál ztrácí a do sněmovny by se nedostala, ukazuje průzkum Číst článek

„Kandidují proti sobě dva kvalitní kandidáti, já pokládám z optimální, aby spolu vytvořili tandem v pozici předsedy a prvního místopředsedy. My všichni se jim budeme snažit pomáhat, aby se jim podařilo stranu učinit trochu čitelnější a atraktivnější, než jak tomu bylo tyto dva roky,“ dodal bývalý předseda strany.

Se starosty nebo lidovci?

Pekarovou Adamovou podpořily před volbou čtyři krajské stranické buňky, Czernina dvě. Ostatní kraje nechaly svým delegátům v hlasování volnou ruku. Podle komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana výsledek volby ovlivní další ideové směřování strany.

„Kdyby zvítězila poslankyně Pekarová Adamová, tak by se dalo očekávat, že TOP 09 se bude snažit dál profilovat jako liberální strana městského voliče. Více by se zaměřovala na městského voliče, a mohli bychom očekávat vstřícnější jednání o nějaké formě spolupráce se Starosty a nezávislými,“ míní Hartman.

Pokud by zvítězil Czernin, dá se spíš očekávat, že by se TOP 09 snažila být více konzervativní a otevřít navenek, uvedl Hartman. „Je otázka, zda by pak hledala snáz nějaká styčná témata se starosty, nebo zda by naopak našla více styčných témat například s KDU-ČSL,“ dodal.

Delegáti sněmu rozhodnou také o pětici místopředsedů. Jako hosté vystoupí na sněmu šéf ODS Petr Fiala, místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová a další zástupci parlamentních stran.