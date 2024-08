TOP 09 vyvolá koaliční jednání. Bartoš má předložit řešení problémů s digitalizací stavebního řízení

Vedení vládní TOP 09 se rozhodlo vyvolat koaliční jednání, na němž má předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš předložit harmonogram a návrh řešení problémů s digitalizací stavebního řízení. Podle usnesení předsednictva, které poskytla mluvčí TOP 09 Markéta Volfová, je vedení strany zaváděním digitalizace stavebního řízení, za níž nese Bartoš plnou odpovědnost, silně znepokojené. Praha 14:48 20. 8. 2024 (Aktualizováno: 15:42 20. 8. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bartoš počítá s podáním řešení během středečního zasedání | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Spuštění digitalizovaného systému doprovázejí problémy, které jsou podle některých koaličních politiků natolik vážné, že pokud je ministerstvo pro místní rozvoj nevyřeší do konce srpna, měl by Bartoš vyvodit odpovědnost.

Předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová řekla, že TOP 09 chce docílit zlepšení systému, nikoli odstoupení Bartoše. O kroku své strany už ho informovala. Předpokládá že širší formát jednání lídrů koalice K15 se k věci sejde během nejbližších týdnů.

Premiér Petr Fiala (ODS) se chce problémům s digitalizací stavebního řízení věnovat na středečním jednání vlády, sdělila mluvčí vlády Lucie Ješátková. Bartoš podle dostupných informací počítá s tím, že koaličním partnerům podá informaci o řešení komplikací s novým systémem během tohoto zasedání.

Jednání koalice ve formátu K5, které bývá každé druhé úterý, svolané nyní není. Večer se nicméně ministři sejdou ve Strakově akademii na pracovním jednání o rozpočtu na příští rok. Toto jednání TOP 09 pro téma stavebního řízení podle Pekarové Adamové použít nehodlá.

Podle místopředsedy TOP 09 a Senátu Tomáše Czernina se problémy s digitalizací bude zabývat horní parlamentní komora ve středu na plénu. Informoval o tom na síti X.

Stavební řízení musí být funkční, efektivní i digitalizované. Za @TOP09cz máme jasno.



Zítra se současným spatným stavem stavebního řízení budeme zabývat také na plénu @SenatCZ.

Bartoš čelí silné kritice za nedostatky v novém systému od konce července, kdy uplynul měsíc od jeho spuštění. Na chyby poukazují profesní sdružení, stavebníci i úředníci. Bartroš v úterý novinářům řekl, že doplnění nejdůležitějších částí automatizace je na dobré cestě a zmíněné úpravy by měly být hotové do konce srpna.

Z požadavků úředníků a stavebníků na úpravy v systémech stavebního řízení chybí dodat možnost nahlížení do spisů a ztotožňování osob s jiným než českým občanstvím. Bartoš to řekl po jednání se Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů, podle předsedy sdružení Jana Holického systém stále vykazuje nedostatky, v řadě věcí se ale práce v něm zlepšila.

Na sociální síti X Bartoš informoval, že podíl žádostí z portálu stavebníka, na kterých začaly úřady pracovat, se oproti minulému týdnu zvýšilo z 69 na téměř 80 procent. Počet všech úspěšně podaných žádostí se přehoupl přes 10 000.

„V minulém týdnu jsme byli na denním průměru přes 450 podání. Zrychluje taky tempo vyřizování – dokončených řízení včetně kolaudací je něco málo přes 900. Už před polovinou srpna jsme do informačního systému přidali některé funkce, které automatizují práci na úřadech, jde třeba o hromadné ověřování osob, parcel, stavebních a navrhovaných objektů nebo účastníků řízení. Do konce měsíce v systému bude na 130 nejčastěji používaných šablon, do kterých se automaticky propisují informace z řízení,“ uvedl Bartoš.

Procento žádostí z portálu stavebníka, na kterých začaly úřady pracovat, se oproti minulému týdnu zvýšilo z 69 na téměř 80 %. Počet všech úspěšně podaných žádostí se přehoupl přes 10 000. V minulém týdnu jsme byli na denním průměru přes 450 podání.