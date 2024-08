Čím se mu to povede dřív, tím lépe nejenom pro ministra, ale také pro celou Českou republiku. Také nejnovější data o nedostupnosti bydlení názorně dokazují, že je potřeba proces stavebního řízení zjednodušit a urychlit. Opakovaně o tom mluvili léta politici. Od slov k činům se jim však přejít nedařilo, nebo ani nechtělo.

Petr Hartman: Bartošova strastiplná pouť stavebním řízením

Ivan Bartoš k tomuto cíli odvážně vykročil. Nedbal přitom na varování a spustil nový systém ve stavu, který měl k dokonalosti daleko. Když se k tomu přidá doba prázdnin a tzv. okurková sezona, měl o pozornost médií postaráno. Pár týdnů před krajskými a senátními volbami ale způsobem, o který nestál.

Částečně si za to může Bartoš sám. Z prvních reakcí uživatelů, úředníků a odborné veřejnosti bylo zřejmé, že nový systém okamžitě nepřispěl k zjednodušení a zrychlení celého procesu, vyvolal spíš pravý opak. Byť v tuzemsku zavádění nových věcí přinášelo pravidelně problémy, v případě stavebního řízení jich bylo ale víc než obvykle.

Prezident republiky Petr Pavel už v květnu navrhoval, aby byl systém na nějakém pilotním projektu otestován a aby jeho případné nedostatky nezkomplikovaly život v celé republice. Ministr ale nedal na varování hlavy státu.

A volby se blíží...

Podobně vyznívá i prezidentova kritika špatné komunikace Fialovy vlády. Bartoš jí v případě stavebního řízení poskytl další argument.

Úředníci, kteří s novým systémem mají pracovat, nebyli v předstihu dostatečně proškoleni a neměli hned od začátku manuál, jak v nových podmínkách postupovat. Takže za pochodu se problémy odstraňují a digitalizace se pomalu posouvá tam, kde by měla být.

Až bude fungovat bez problémů, zájem o ni v médiích výrazně opadne. Vládní koaliční partneři si přejí, aby to bylo co nejdřív. V září se totiž konají krajské a senátní volby. Pokračující kolaps stavebního řízení by jim v nich mohl ubrat hlasy. Není divu, že je Ivan Bartoš pod tlakem, aby věci dal urychleně do pořádku.

Z technických potíží se stal problém politický. Ve veřejném prostoru vykreslil obraz Pirátů jako strany, která se sice hlásí k digitalizaci země, ale neumí ji prosadit v praxi.

Přestože lidé v době prázdnin a dovolených tolik politiku nesledují, problémy kolem stavebního řízení k nim patrně dolehly. Rovněž tak jméno člověka, který je s tím spojený.

Automaticky to nemusí mít na výsledek zářijových voleb zásadní vliv. Pokud však z pohledu Pirátů nebude uspokojivý, současný zmatek kolem digitalizace stavebního řízení bude Ivanu Bartošovi stranickými kolegy přičten k tíži.

Potom by mohla do cíle dospět i jeho pouť v čele Pirátů.

Autor je komentátor Českého rozhlasu