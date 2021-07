‚Výkladové problémy.‘ Dostálová zajistí, aby se od dotací neodečítaly dary. Krácení o pojištění zůstane

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) navrhne, aby se dary ze sbírek neodečítali ze státní dotace na obnovu bydlení pro zasažené tornádem na jižní Moravě. S takovým odečtem počítalo nařízení vlády, které upravuje podmínky státních dvoumilionových dotací. „Nevím, jestli je to chyba. I rozpočtová pravidla hovoří o tom, že jednu a tu samou fakturu nemůžete hradit dvakrát,“ řekla Dostálová Radiožurnálu. Rozhovor Praha 14:01 6. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klára Dostálová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Konzultovala jste již ten svůj dnešní návrh, aby se neodečítaly peníze ze sbírky od dotace, s panem premiérem a dalšími členy vlády? Jste si jistá, že projde?

Ano, konzultovala a samozřejmě to připravuje náš legislativní odbor na ministerstvu. Chtěla bych jen říct, že dary se skutečně od dotací odečítat nebudou. Nikdy to tak ani nebylo myšleno, ani odstavcem číslo 7. Vztahovalo se to tam ke dvojím oblastem financování jednoho a téhož nákladu. Nicméně to opravdu vyvolává velké výkladové problémy, takže legislativa už pracuje na tom, aby to z toho bylo vyjmuto.

Omlouvám se, ale v tom nařízení vlády v paragrafu 5, odstavci 5 je jasně napsáno, že od výše celkových nákladů na obnovu, které lze pokrýt podporou, se odečte výše sjednaného pojistného plnění a výše nákladů podle paragrafu 3, odstavce 8, kde je právě vyjmenován dar ze sbírky. Takže v tom nařízení to jasně je.

Ano, ano. Já to nezpochybňuji. Skutečně to tam je. Ale bylo to myšleno, aby jedna a ta samá faktura nebyla financována dvakrát. Nicméně dar je samozřejmě bezúčelný, takže ho lidé mohou využít jakkoliv. Rozhodně se dary od dotace odčítat nebudou. To, co vy jste naznačil, jsou výkladové problémy, proto to bude upraveno. Já to uznávám a zajistím, aby se to upravilo.

Změna se bude zpětně vztahovat i na ty, kteří již o dotaci požádali? Sama jste totiž v pondělí uvedla, že takových žádostí je již přes 300.

Žádostí ano, ale není uzavřena žádná dotační smlouva, která tam je důležitá. V ní nic takového nebude. Opravdu chci všechny ujistit, že žádné dary se od dotace odečítat nebudou.

Kritika míří i na to, že se od státní pomoci mají odečítat náhrady škod od pojišťoven. Podle kritiků je to nespravedlivé k těm, kteří zodpovědně platili pojištění. Uvažujete o dalších změnách pravidel?

Ne. Dotace se vždy vztahuje k celkové výši skutečné škody. Pokud je tedy škoda vyčíslena například na 3,5 milionu korun skutečných nákladů, dva miliony dá pojišťovna, tak stát dá dotaci do celkové výše těch škod. Pojištěný má tu výhodu, že nemusí z vlastní kapsy vytáhnout ani korunu, nepojištěný dostane dotaci, ale zbytek si bude muset vzít úvěrem a ještě tam je povinnost si ten majetek pojistit.

Dobře, ale pokud to vyjde tak, jak jste říkala, tak není to nespravedlivé vůči tomu, kdo platil pojištění?

Na vládě jsme se tímto velmi zabývali. Samozřejmě je pravda, že bychom měli apelovat na to, aby byli všichni pojištění. Na druhou stranu jsme vzali v potaz to, že nařízení vlády je k jednomu jedinému dni a lidé v Česku tornádo takové síly neočekávali. Do budoucna je nutné apelovat na všechny z nás, že v Česku musíme očekávat všechny jevy a majetek musí být pojištěný. Vzali jsme to trošku benevolentně a snažíme se pomoct i těm nepojištěným.

„Skutečně je to ale nešťastné, já to uznávám. Není potřeba kolem toho dál debatovat. Uznávám, že výkladově to je problém. Veřejné sbírky, dary se prostě od dotace odečítat nebudou, je to nesmysl. Dělali jsme to nařízení přes noc, pravděpodobně to tam zůstalo ještě od povodní.“ Klára Dostálová (ministryně pro místní rozvoj)

Znamená to, že pokud by došlo k něčemu podobnému, tak už nebudete tak benevolentní?

Takto jsme o tom debatovali na vládě, že jsme museli přihlédnout k té solidaritě s lidmi, kteří takové jevy neočekávali. Stáhli jsme to k jednomu jedinému dni. Do budoucna ale apelujeme na všechny občany, aby své majetky řádné pojistili.

V nařízení vlády je také to, že lidé, kteří dostanou státní pomoc na obnovu majetku, nebudou smět ten byt nebo dům deset let převézt na někoho jiného. Deset let je tedy nebudou moct prodat. Na tom také trváte?

Na tom trváme. Na druhou stranu mně píšou občané a skutečně jsem dala pokyn legislativě, aby se nad tím zamysleli. Jde například o převody majetků v rodině. Psal mi pán, že mu je sedmdesát let a že by ten barák rád přepsal na svoji vnučku, tak toto řešíme. Na druhou stranu, když obnovujeme majetek za státní peníze, tak bychom byli rádi, aby to nebylo předmětem dalších obchodů. Rodinné vazby bychom ale rádi zohlednili.

Kdy to bude?

Vláda bude svolána buď zítra, nebo na řádném zasedání 12. července. Mělo by to být tedy předloženo již zítra.

Na twitteru jste to znění pravidel, o kterých mluvíme, označila za nešťastné, svedla jste to na úředníky, kteří to podle vás mysleli dobře. Jak už jsem ale několikrát říkal, ta pravidla jsou přímo v nařízení vlády, které schválil celý kabinet. Vy jste ho navrhovala. Není ta chyba i vaše jako ministryně pro místní rozvoj?

Samozřejmě ta nařízení vlády skutečně připravují úředníci. Znovu opakuji, ten odstavec v podstatě cílil na rozpočtová pravidla, která říkají, že jednu a tu samou fakturu nemůžete platit dvakrát.

Omlouvám se, paní ministryně. Já jsem to tu ale citoval a jde o stejné ustanovení, které se týká pojistného plnění, o kterém jste říkala, že jste o něm na vládě debatovali. Je to i stejný odstavec nařízení.

Ano. Znovu říkám, že celý ten odstavec, jak se to tam spojilo, tak ty veřejné sbírky byly myšlené tak, že když by byly účelově dané ke konkrétní faktuře. Skutečně je to ale nešťastné, já to uznávám. Není potřeba kolem toho dál debatovat. Uznávám, že výkladově to je problém. Veřejné sbírky, dary se prostě od dotace odečítat nebudou, je to nesmysl. Dělali jsme to nařízení přes noc, pravděpodobně to tam zůstalo ještě od povodní. Je to ale jedno, nebudou se tady vymlouvat, prostě to změníme.

Berete to i jako svoji chybu?

Já, pane redaktore, úplně nevím, jestli je to chyba. I rozpočtová pravidla hovoří o tom, že jednu a tu samou fakturu nemůžete hradit dvakrát. Takto to bylo myšleno. Upravíme to tak, aby si lidé mohli s dary nakládat tak, jak budou chtít.