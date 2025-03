Trump chce po Západu všechno a po Putinovi nic, říká Gregorová. ‚Mír by byl výhodný i pro nás,‘ tvrdí Vondra

Kyjev odsouhlasil americký návrh na třicetidenní příměří s Ruskem. Donald Trump ale Ukrajinu a její evropské spojence v posledních týdnech znejistil. „Trump často opakuje ruskou propagandu, ruské dezinformace a jejich rétoriku,“ kritizuje v pořadu Pro a proti europoslankyně z frakce Zelených Markéta Gregorová (Piráti). „Není důvod k zmatkování. NATO funguje, závazek platí,“ uklidňuje europoslanec konzervativců a reformistů Alexandr Vondra (ODS). Pro a proti Washington/Kyjev/Moskva 21:28 13. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslankyně z frakce Zelených Markéta Gregorová (Piráti) a europoslanec konzervativců a reformistů Alexandr Vondra (ODS) | Foto: René Volfík | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Do jaké míry podle vás může dnes Evropa v otázce bezpečnosti spoléhat na Spojené státy?

Alexandr Vondra (ODS): Jistota jsou jenom daně a smrt, jak se říká. Ale myslím si, že není důvod k jakémukoliv zmatkování. Severoatlantická aliance funguje, závazek platí. Ano, lidé znejistili, protože Ukrajina není v NATO. A Američané jasně řekli, že bezpečnostní záruky srovnatelné s NATO Ukrajině nedají.

Čili drží jakousi pomyslnou čínskou zeď mezi Ukrajinou a teritoriálním rozsahem Severoatlantické aliance, kam patří většina Evropy. A v tomto smyslu si myslím, že určitě máme závazky NATO ctít, protože je to v našem životním zájmu.

Jediné, co tady Donald Trump dělá – a nedělá to poprvé – že žádá rebalanci. Protože pokud by Američané dlouhodobě platili (na obranu, pozn. red.) 75 procent a Evropa jenom 25 procent, tak je to pro ně nevýhodné.

A pro evropské členy Aliance to vlastně může být win-win, protože my musíme posílit své vlastní obranné kapacity tak, abychom NATO udrželi funkční a spolehlivé.

A kdyby náhodou někdy Aliance nebylo, tak budeme s rozvodem silnější. My víme, co máme dělat, a není žádný důvod zpochybňovat NATO.

USA spojenec Evropy?

Paní Gregorová, do jaké míry se dnes Evropa v otázce bezpečnosti může spoléhat na Ameriku?

Markéta Gregorová (Piráti): Já se domnívám, že je tady potřeba nespojovat nutně NATO, které je velkou aliancí mnoha států, a Spojené státy americké jako takové. K otázce, jestli se tedy na Američany můžeme, nebo nemusíme spoléhat: ano, Aliance podle mě bude nadále fungovat.

Ačkoli například z polské strany, která má hranice s Ruskem a Běloruskem, se už nyní objevují vyjádření, že Varšava nedůvěřuje v záruky například jaderného odstrašení. A chtěla by vlastní jaderné zbraně.

To je podle mě poměrně důležitý signál od našich polských sousedů, který musíme poslouchat. Protože pokud oni nevěří v záruky v rámci NATO, tak se musíme ptát proč.

Odpovědí jsou samozřejmě Spojené státy americké. A tam naopak vůbec nemůžeme spoléhat na to, co jejich prezident Donald Trump říká, protože každou chvíli říká něco jiného. A my se nemůžeme orientovat v geopolitice podle věštění z kávové sedliny.

Ale pak je tu ta transakčnost, která situaci neodpovídá. Já bych naprosto chápala, kdyby všechno bylo jenom transakční. Ukrajina dodá vzácné kovy, my je za to podpoříme.

Jenomže když se podívám třeba na hlasování o rezoluci OSN – v podstatě na výročí války na Ukrajině – kdy USA byla ochotna hlasovat proti ní jenom kvůli slovu „agrese“, ruská agrese, tak mám pocit, že už si Spojené státy vybraly tým.

Trump často opakuje ruskou propagandu, ruské dezinformace a jejich rétoriku a nic za to po Vladimiru Putinovi nechce. Ale všechno chce po Západu, všechno chce po Ukrajině. Ta transakčnost není fér.

Pane Vondro, chovají se Trumpovy Spojené státy jakožto spojenec Evropy?

Vondra: Myslím, že znovu musíme oddělovat dvě věci: Ukrajinu na straně jedné a Severoatlantickou alianci na straně druhé. Protože ať se nám to líbí, nebo ne, tak Ukrajina není členem NATO.

Nad chováním k Ukrajině samozřejmě zdvíháme obočí. Často má formu brutálního vydírání. Z morálního lidského hlediska je trumpovská rétorika zcela mimo můj svět.

My jako Češi, když vidíme konfrontaci velmoci a menší, slabší země – v konfrontaci Ruska s Ukrajinou je to souboj Davida s Goliášem – tak jsme přirozeně na straně Davida, toho slabšího. A těžce to neseme.

Z druhé strany je realitou, že Spojené státy pod Donaldem Trumpem se rozhodly, že chtějí válku ukončit a nastolit mír. Myslím si, že pokud se jim to podaří, aniž by byla kompromitována bezpečnost a suverenita Ukrajiny – a to je velký evropský úkol, aby tomu napomohla – tak je to nakonec výhodné i pro nás.

Realitou je, že vývoj na frontě se poslední rok nevyvíjel zrovna příznivým způsobem. A za rok by mohlo být v tomto smyslu hůře.

Míč na straně Ruska

Nelze v tuto chvíli vyloučit, že Trumpovy snahy povedou ke spravedlivému míru na Ukrajině, který bude výhodný i pro Evropu, že ano?

Gregorová: Nelze vyloučit nikdy nic, dokud není hotovo. Nicméně z toho, co teď vidíme na mezinárodním poli, ta vyjednávání, to, jak se Trump chová vůči prezidentu Volodymyru Zelenskému, jak se vůči němu choval viceprezident J. D. Vance, jak se chová Elon Musk se Starlinky.... A také, jak už jsem zmínila, to, jakou rétoriku Trump často opakuje a že transakčnost se často týká jenom Ukrajiny a vůbec ne Vladimira Putina...

Ukrajina souhlasila s tím, že třicetidenní příměří by se určitě mohlo stát, a tedy byla obnovena vojenská pomoc. Něco za něco. A teď čekáme na vyjádření Putina, jestli bude souhlasit s tím třicetidenním příměřím. A co když nebude souhlasit? Dostane za to zhoršené sankce? Ne.

Připomněl bych, co v úterý zaznělo po jednáních mezi americkými a ukrajinskými představiteli v saúdskoarabské Džiddě od amerického ministra zahraničních věcí Marka Rubia. On potom, co Ukrajina odsouhlasila americký návrh třicetidenního příměří, řekl: Teď je míč na straně Ruska. To vás neuklidňuje?

Gregorová: Ne, vůbec mě to neuklidňuje. Protože Trump nepřednesl vůbec žádné své obvyklé výhrůžky, co se Rusku stane. Míč je na straně Ruska – a Rusko si ho může úplně v klidu zvednout a bez žádných protiopatření ho třeba zahodit, nebo probodnout a vypustit. A to mě znervózňuje.

Myslím, že se musíme začít bavit o tom, jak různí evropští a světoví politici řeší dřívější – v mluvím o 80. a 90. letech – financování Trumpa z různých ruských penězovodů.

Rusové nejsou hodní strýčkové, kteří vám pomůžou, když váš byznys upadá. Oni za to taky něco chtějí. Jestli bude Donald Trump jednoho dne odhalen jako ruský agent, tak mě to vůbec nepřekvapí.

Co napovědělo americko-ukrajinské jednání v saúdskoarabské Džiddě? A jak silné je dnes NATO? Poslechněte si celou diskuzi v audiu na začátku článku.