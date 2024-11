Ubrat suvenýrů, přidat vzdělávání. Evropská komise požaduje úpravy karvinského kampusu Eden

Karviná stále neví, jestli se dočká velkého výzkumného a vzdělávacího parku v podobě obřího skleníku za tři miliardy korun. Stavbu projektu Eden Silesia měla podpořit Evropská unie z Fondu spravedlivé transformace. Jak ale zjistil server iROZHLAS.cz, Evropská komise ve svém říjnovém stanovisku žádá, aby Slezská univerzita zaměření projektu upravila. Komerční aktivity musejí ustoupit vědě a výzkumu. Původní zpráva Karviná 6:00 10. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizualizace projektu Eden Silesia. Budova připomínající skleník bude stát nedaleko karvinského golfového hřiště | Foto: Slezská univerzita | Zdroj: hrajemskrajem.cz

Pokud Slezská univerzita přepracuje projekt skleníků Eden Silesia tak, aby byl více zaměřený na výzkum a vzdělávání, může pokračovat v jeho přípravě. Takové je poslední stanovisko Evropské komise, která projekt financovaný z Fondu spravedlivé transformace posuzovala.

„Podle předběžného posouzení Evropské komise projekt nezakládá veřejnou podporu při splnění podmínek, které spočívají zejména v dodržení vzdělávacího a výzkumného charakteru celého projektu,“ upřesnila mluvčí Slezské univerzity Gordana Raková.

Právě otázky ohledně takzvané nedovolené veřejné podpory jsou hlavním důvodem, proč se projekt stále neposunul do fáze stavebního povolení.

„Problém by mohl být v tom, že když do tohoto projektu dáme veřejné peníze a někdo by si ho chtěl za soukromé peníze postavit bez dotace třeba v Polsku, tak my tou dotací křivíme trh. Takže teď řešíme zdůvodnění, že je Eden ztrátový projekt, který vyžaduje nějakých 300 milionů korun ročně, což bude vykrývat univerzita z peněz na studenty, společně s krajem a ještě někým,“ vysvětlovalo už před rokem pro server iROZHLAS.cz moravskoslezské hejtmanství svou strategii.

Cílem projektu, který bude stát podle odhadů asi 3 miliardy korun, je podle oficiálních stránek „vybudování unikátní vzdělávací a výzkumné infrastruktury“, jejímž centrem bude univerzitní kampus a rozsáhlé skleníky určené pro výzkum i environmentální vzdělávání. Skleníky měly původně nabízet i prodej vstupenek veřejnosti.

Lokalita v sousedství karvinského golfového hřiště a Karvinského moře, kde by podle plánů kraje měl vzniknout projekt Eden Silesia | Foto: ČUZK | Zdroj: CC BY 4.0

Méně občerstvení

Podle říjnového stanoviska Evropské komise proto musí být upozaděná tržní část projektu, kterou tvoří hlavně prodej suvenýrů, občerstvení a také ubytovávání návštěvníků a účastníků kurzů. Ta má nově tvořit pouze jeho doplňkovou činnost.

„Doporučení Evropské komise vyplývající z pre-notifikace budou univerzitou zpracovány do aktualizace projektové žádosti, která bude následně posouzena ze strany Ministerstva životního prostředí,“ přiblížila současný stav mluvčí univerzity Raková.

Jestli aktualizace projektu a snížení jeho komerční aktivity bude znamenat i to, že by kraj či univerzita musely výzkumný park ještě více finančně podporovat, ani jedna z institucí zatím nepotvrdila. „Příspěvek Moravskoslezského kraje na provoz EDENu ještě není dořešen. O případné finanční podpoře ze strany kraje budou jeho orgány teprve v budoucnu rozhodovat,“ vysvětlila mluvčí hejtmanství Nikol Birklenová.

Bývalý první náměstek hejtmana – v současnosti trestně stíhaný – Jakub Unucka, který s nápadem na projekt EDEN přišel před krajskými volbami v roce 2020 už dříve pro server iROZHLAS.cz uvedl, že pokud by se musela finanční podpora ze strany Evropské unie měnit, projekt by byl neufinancovatelný.

„Když nám nepřiznají plnou výši dotace, tak ten projekt zkrátka spadne pod stůl, protože Slezská univerzita (provozovatel vzdělávacího parku – pozn. red.) prostě nemá stovky milionů na kofinancování,“ vysvětloval s odkazem na zmiňovanou možnost, že nedopadnou vyjednávání o veřejné podpoře.

Souboj s časem

Druhou překážku projektu představuje čas. Evropská unie totiž klade ve Fondu spravedlivé transformace důraz na rychlé čerpání peněz tak, aby se zafinancované projekty vybudovaly co nejdříve.

Podle časové osy na stránkách Moravskoslezského kraje měl být projekt v tuto chvíli už ve fázi výstavby, přitom ještě stále neskončila fáze hodnocení ze strany ministerstva životního prostředí. „Proces hodnocení strategických projektů je nastaven velice robustně. Je ale naším zájmem, aby se projekt Eden nakonec zrealizoval,“ ujišťuje mluvčí resortu Veronika Krejčí.

„Komise si je vědoma časové tísně. Tyto projekty mají jasnou prioritu a bude vynaloženo veškeré úsilí na jejich schválení v časovém rámci, který umožní jejich realizaci,“ přizvukuje Martin Svášek z českého zastoupení Evropské komise.



Vědeckovýzkumný park Eden Silesia, který vznikne na Karvinsku, má už svou finální podobu. Oproti původním záměrům bude blíže Karviné. Velkokapacitní skleníky mají pomoci s přeměnou pohornické krajiny. První návštěvníci by se do nich mohli podívat už v roce 2028. pic.twitter.com/91BFKmSiWP — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) January 20, 2023

Palmy místo dolů

Moravskoslezský kraj prezentoval Eden Silesia jako jeden z pilířů transformace Karvinska. V areálu má vzniknou univerzitní kampus pro výuku nového studijního programu se zaměřením na regenerativní rozvoj regionu, dále pak prostor pro praxi studentů Obchodně podnikatelské fakulty. Areál bude nabízet vzdělávací kurzy pro žáky základních škol, ale také prohlídky pro veřejnost se zaměřením na udržitelnost a klimatickou změnu.

Areál měl původně stát na pozemcích nad bývalým Dolem Barbora, nakonec se přesunul do oblasti Lipiny v Karviné-Darkově, poblíž golfového hřiště.

Fond spravedlivé transformace poskytuje finance pro regiony postižené těžbou uhlí na přechod z fosilního průmyslu do energeticky udržitelných odvětví. Celkem se jedná o 18 miliard korun rozdělených pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Kromě velkých strategický projektů jsou peníze směřovány také na rekvalifikaci pracovníkům, přechod stávajících podniků k udržitelnějšímu provozu nebo na podporu inovací a digitalizace.

Moravskoslezský kraj je ze všech českých regionů v podávání projektů nejúspěšnější - podpořeno bylo 200 projektů, včetně 8 strategických, za bezmála jedenáct miliard korun.

Strategické projekty Moravskoslezského kraje Centrum veřejných energetiků (CVE)

V rámci kraje bude toto centrum zdarma radit obcím a městům v oblasti energetiky s cílem uspořit finance a přejít na čistější zdroje energie.

V rámci kraje bude toto centrum zdarma radit obcím a městům v oblasti energetiky s cílem uspořit finance a přejít na čistější zdroje energie. Trautom

Projekt zaměřený na zvýšení kvalifikace a usnadnění přechodu zaměstnanců z ohrožených profesí do jiných odvětví.

Projekt zaměřený na zvýšení kvalifikace a usnadnění přechodu zaměstnanců z ohrožených profesí do jiných odvětví. POHO park

Hlavním cílem je obnova bývalého areálu dolu Gabriela, který má soužit jako centrum pohornické krajiny, která má přilákat další investory.

Hlavním cílem je obnova bývalého areálu dolu Gabriela, který má soužit jako centrum pohornické krajiny, která má přilákat další investory. CEPIS (Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií)

Vytvoření zázemí pro podporu inovací a výuky v souladu s rozvojovými potřebami kraje přímo v centru Karviné. Projekt slibuje propojení podnikání a vzdělávání.

Vytvoření zázemí pro podporu inovací a výuky v souladu s rozvojovými potřebami kraje přímo v centru Karviné. Projekt slibuje propojení podnikání a vzdělávání. Eden Silesia

Výzkumný a vzdělávací park Slezské univerzity má sloužit mimo jiné jako prostor pro environmentální výchovu a studium krajiny poškozené průmyslem.

Výzkumný a vzdělávací park Slezské univerzity má sloužit mimo jiné jako prostor pro environmentální výchovu a studium krajiny poškozené průmyslem. CirkArena (Circular Economy Centre)

Výzkumně-vývojové centrum pro cirkulární ekonomiku a platforma pro vědecké a inovační týmy.

Výzkumně-vývojové centrum pro cirkulární ekonomiku a platforma pro vědecké a inovační týmy. Technologicko-podnikatelská akademie (TPA)

Smyslem akademie je rychlá adaptace na potřeby trhu. Čerství absolventi středních škol mají získávat praktické dovednosti, které poptávají zaměstnavatelé.

Smyslem akademie je rychlá adaptace na potřeby trhu. Čerství absolventi středních škol mají získávat praktické dovednosti, které poptávají zaměstnavatelé. LERCO (Life & Environment Research Center​ Ostrava)

Projekt Ostravské univerzity, který má sloužit jako výzkumný hub zaměřující se na transformaci uhelného kraje. Vědecké týmy budou v rámci mezioborové spolupráce řešit otázky zdraví, vzdělávání a pomáhat obcím s praktickými otázkami transformace.

Projekt Ostravské univerzity, který má sloužit jako výzkumný hub zaměřující se na transformaci uhelného kraje. Vědecké týmy budou v rámci mezioborové spolupráce řešit otázky zdraví, vzdělávání a pomáhat obcím s praktickými otázkami transformace. Černá kostka (Moravskoslezská vědecká knihovna)

Budova má sloužit jako nové sídlo Moravskoslezské vědecké knihovny, ale také jako centrum pro digitální transformaci regionu. Pravidelně by se zde měly konat vzdělávací akce pro laickou i odbornou veřejnost.

Budova má sloužit jako nové sídlo Moravskoslezské vědecké knihovny, ale také jako centrum pro digitální transformaci regionu. Pravidelně by se zde měly konat vzdělávací akce pro laickou i odbornou veřejnost. REFRESH (Centrum pro výzkum energetické a sociální změny)

Projekt Vysoké školy báňské – Technické univerzity má vytvořit desítky pracovních místo pro tuzemské i zahraniční výzkumníky.