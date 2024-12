Odvolání za podpis miliardového kontraktu: exředitel Diama v podniku zůstal, pochybení i po letech odmítá

Nejvyšší post ve státním podniku Diamo musel Tomáš Rychtařík v roce 2019 opustit údajně pro „vážné manažerské selhání“, když podepsal miliardovou smlouvu na sanaci kontaminovaného Trojického údolí v Ostravě.

Odvolal ho tehdejší ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO), podle kterého znalecký posudek dokázal, že zakázka byla výrazně předražená a sanace neakutní. Dokonce se o ni údajně měly zajímat také bezpečnostní složky.

Rychtařík se nyní o zakázce poprvé více rozhovořil pro iROZHLAS.cz. Trvá na tom, že před pěti lety postupoval správně. O zájmu bezpečnostních složek prý nevěděl. Ve státním podniku působí nadále, nově dohlíží na bezpečnou likvidaci uranových dolů v severních Čechách. Původní zpráva Stráž pod Ralskem 5:00 18. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Pokládám tento krok pana bývalého ředitele Rychtaříka za vážné manažerské pochybení. Tím, že mě, ale hlavně ani předsedu dozorčí rady o svém úmyslu podepsat takto významný kontrakt za více než 856 milionů korun neinformoval, mi ani žádnou jinou možnost nedal,“ popsal před pěti lety tehdejší ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), proč se rozhodl na konci května 2019 na hodinu odvolat ředitele státního podniku Diamo Tomáše Rychtaříka.

1:57 Radnice chce Trojické údolí ve Slezské Ostravě změnit na centrum rekreace a sportu Číst článek

Zmiňovaným kontraktem myslel sanaci kontaminovaného území u bývalé ostravské koksovny Trojice, které obsahuje na 160 tisíc tun nebezpečných odpadů – mezi nimi rtuť, olovo a kyanidy. Na některých místech má být zemina kontaminovaná až do hloubky 12 metrů. Vyčistit ji za téměř miliardu měla skupina firem v čele se společností EKOM CZ, podle Havlíčka ale zakázka budila od začátku řadu podezření.

„Byly tam signály stran bezpečnostních složek, že v té zakázce neprobíhá všechno úplně košer a abychom si na to dávali pozor. Viděl jsem, že už v minulosti dávali mí předchůdci varování tehdejšímu řediteli Rychtaříkovi, aby tu sanaci nedělal s touto společností, protože tam byly různé vazby a provazby,“ upozorňuje nyní exministr pro iROZHLAS.cz s tím, že tyto signály mu následně potvrdil i zadaný znalecký posudek.

V něm Michael Barchánek píše, že sanace Trojického údolí, kterou chtělo Diamo pod Rychtaříkem provést, je v projektovaném rozsahu příliš velká a finančně výrazně nadhodnocená. Do toho znalec zmiňoval, že nedochází k rozšiřování kontaminace, tedy sanace není akutní.

Pozůstatky Dolu Trojice v Trojickém údolí. Celé území je zarostlé náletovými dřevinami | Foto: Jan Handrejch / Právo / Profimedia

Rychtařík se po letech poprvé o celém případu rozsáhleji rozhovořil pro server iROZHLAS.cz. Trvá na tom, že se Havlíčkem zmiňovaných pochybení nedopustil.

„Já si za všemi svými činy stojím. Průběžně jsem na každém zasedání informoval dozorčí radu a všechny své povinnosti jsem plnil. A co se týká ceny za sanaci, nejsem schopen ji hodnotit. Vyšla totiž ze soutěže, která probíhala dva roky. Dvakrát se k ní vyjadřoval antimonopolní úřad a pokaždé nám dal za pravdu. Pro mě je to uzavřená věc,“ popisuje nyní serveru iROZHLAS.cz.

„Za všemi svými činy si stojím. Průběžně jsem na každém zasedání informoval dozorčí radu a všechny své povinnosti jsem plnil.“ Tomáš Rychtařík (bývalý ředitel s.p. Diamo)

Se závěry znaleckého posudku Rychtařík nesouhlasí a i po letech trvá na tom, že sanaci Trojického údolí mělo Diamo provést. „Stačí se podívat přímo na to místo. Je to údolí, kde vám v letních měsících normálně ze země vyvěrá asfalt. Zadruhé – pan Barchánek nemá k dispozici víc než nějaké tři vrty. Celá smlouva ale byla postavená tak, že jsme měli nějaký předpoklad, který se měl v průběhu času verifikovat, a podle toho jsme měli platit. Jestli měl pravdu pan Barchánek, bylo by zaplaceno jen to, co bylo provedeno,“ říká s odkazem na kritiku k odhadu množství znečištěné zeminy.

Že se o zakázku navíc zajímaly i bezpečnostní složky, podle svých slov vůbec nevěděl. „Takové informace jsem neměl. Bezpečnostní složky ale čte ministr, ne ředitel Diama,“ vysvětluje, proč by takové informace zřejmě ani nemohl mít. Pozastavuje se ale nad tím, že mu taková varování nedali Havlíčkovi ministerští předchůdci, protože kdyby věděl, že je se zakázkou něco v nepořádku, nepodepsal by ji.

Pořád v podniku

Svůj odchod z ředitelské funkce Rychtařík chápe spíše tak, že neseděl „do koncepce“ nového ministra Havlíčka. Ten na resort nastoupil v dubnu 2019. „On mi vyčítal, že jsem byl v podstatě manažersky necitlivý, když jsem ho neinformoval před podpisem. Je to názor pana ministra, odvolal mě a je to v pořádku, protože to je jeho právo,“ dodává exředitel.

Tomáš Rychtařík Tomáš Rychtařík nastoupil hned po studiu do státního podniku Diamo a strávil v něm celý život. Konkrétně se v něm věnoval úseku zaměřeném na uranovou těžbu. V bývalém Důlním závodě chemické těžby zastával funkci samostatného technologa, zástupce vedoucího úseku a později hlavního inženýra. V roce 1994 byl jmenován ředitelem odštěpného závodu Chemická těžba a v roce 1999 závodním Dolu chemické těžby. Mezi lety 2000 a 2014 působil ve funkci ředitele odštěpného závodu Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem a i nadále ve funkci závodního Dolu chemické těžby. Na tuto pozici se vrátil po svém odvolání z pozice ředitele.

Navzdory Havlíčkem zmiňovaným důvodům pro své odvolání z ředitelského postu nikdy státní podnik Diamo neopustil. Pouze byl přesunut na pozici takzvaného závodního Dolu chemické těžby – zodpovídá za bezpečné odstraňování následků po chemické těžbě uranu v severních Čechách. Rychtařík tento svůj přesun označil za logický, více ho komentovat nechtěl.

Podle mluvčího Diama Tomáše Indreie se vedení Diama shoduje s exministrem Havlíčkem na důvodech pro Rychtaříkovo odvolání. Jeho přesun na pozici závodního ale chápe jako dostatečné vyvození zodpovědnosti.

„Ing. Rychtařík byl novým ředitelem Ježem odvolán rovněž z funkce ředitele odštěpeného závodu Těžba a úprava uranu (nyní Stráž). Byl ponechán pouze v pozici závodního dolu pro lokalitu Stráž pod Ralskem, když jako jediný na závodě disponoval touto kvalifikací,“ vysvětluje Indrei klíčový důvod, proč Rychtaříka podnik pouze „přesunul“. Bez něj by závod nemohl fungovat.

Indrei zároveň upozorňuje, že státu díky včasné výpovědi smlouvy na sanaci kontaminovaného Trojického údolí a vyhranému soudnímu sporu zatím nevznikla z podpisu tohoto kontraktu žádná škoda.

Že by se o případ sanace Trojického údolí zajímaly bezpečnostní složky, jak upozornil Havlíček, pak vedení Diama údajně neví. „Žádné bezpečnostní složky podnik ani vedení podniku dosud nijak nekontaktovaly a ani o vyšetřování nijak neinformovaly,“ ujišťuje Indrei.

Havlíčkovi i přes jeho původně ostrá slova přesun exředitele Rychtaříka na současnou pozici závodního nevadí. „Respektuji, že jde o státní podnik, kde jsou nějaká pravidla odchodu. To je stejné, jako když vám někdo udělá kiks na ministerstvu, tak ho sice můžete zbavit té manažerské pozice, ale musíte mu nabídnout pozici jinou. Pokud na něj vyloženě nenajdete něco, co by bylo trestněprávní. To je prostě stát,“ vysvětluje a dodává, že osud bývalého ředitele Diama už dále po jeho odvolání nesledoval.

Přečtěte si celé znění posudku znalce Barchánka: