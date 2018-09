Přehled tisku: Češi se učí od Švédů lépe recyklovat odpad a stát chystá změnu financování dětských skupin

Češi se jezdí učit od Švédů, jak nakládat s odpadem. Do dvou let by v tuzemsku měla zrecyklovat polovina odpadků. V úterním tisku se dočtete dále například o změně financování dětských skupin a také o tom, že klesá zájem o kontokorentní úvěry. Přehled toho nejzajímavějšího z tisku pro vás sestavil Radiožurnál. Praha 6:59 4. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Mladá fronta Dnes

O kolik peněz stát přijde, když lidé nedokončí základní školu, zjišťovala Mladá fronta Dnes. Ta se ve své analýze zaměřila na to, kolik vydělá průměrný Čech za každý stupeň dosaženého vzdělání a kolik peněz odvede státu za dobu, kdy pracuje.

Za každého studenta, který nedokončil střední školu s maturitou, stát ztratí podle tohoto výpočtu 22 milionů korun. U nedostudovaných učňů je to 13 milionů. Absolvent s maturitou vydělá v průměru až o 60 procent víc, než člověk se základním vzděláním.

Hospodářské noviny

Dětské skupiny začne místo Evropské unie financovat stát, zní titulek Hospodářských novin. Ministerstvo práce a sociálních věcí v září předloží návrh, podle kterého by jedno místo v dětské skupině stálo osm tisíc korun měsíčně. Rodiče by z toho platili částku odpovídající nejvýše třetině minimální mzdy.

Dětské skupiny v posledních letech zaplňují díru v předškolní péči. Chodit do nich můžou děti od jednoho do šesti let a v Česku jich je zhruba 800.

Právo

České děti jsou ve škole déle než většina Evropy, všímá si deník Právo. Cituje analýzu evropské agentury pro vzdělávání. Podle ní loni žáci strávili ve škole 196 dnů. Tím se řadí na čtvrté místo v evropském žebříčku.

Delší školní rok má jen Itálie, Dánsko a některé spolkové země Německa. Podle Práva různě dlouhé školní roky souvisí i s historickou tradicí. Prázdniny totiž původně vznikly, aby děti mohly pomáhat na polích se sklizní.

Lidové noviny

Češi se jezdí učit do Švédska jak nakládat s odpadem. Téma, které zaujalo Lidové noviny. Na podzim by totiž vláda měla projednávat nový odpadový zákon a právě Švédsko je jednou z nejlepších zemí Evropské unie v recyklování. Podíl odpadků končících na skládkách zde činí 0,5 procenta.

V Česku končí na skládce 45 procent odpadků. To teď chce vláda novým zákonem změnit. Od roku 2024 má platit zákaz dovážet na skládky komunální odpad a recyklovatelné odpadky. Zároveň je součástí návrhu i to, že do roku 2020 by měli Češi recyklovat polovinu odpadků.

E15

V Česku klesá zájem o kontokorentní úvěry, píše deník E15. Češi si letos přes takové krátkodobé úvěry půjčili zhruba devět miliard korun. To je nejméně za posledních jedenáct let. Jedním z důvodů je i to, že Češi jsou bohatší než dřív.