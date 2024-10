V Česku může vládnout každý s každým. Koalice ODS a ANO by mohla zemi posunout, soudí Šídlo

Vláda navrhuje zvýšit platy politiků. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se mají zvýšit o 6,9 procenta. Andrej Babiš (ANO) kontroval návrhem na zmrazení platů politiků na pět let. „Platy jsou stanoveny koeficientem, odvíjí se od průměrné mzdy. Bohužel jednou za čas, bohužel docela pravidelně, politici neodolají tomu, aby si platy nezmrazili,“ glosuje komentátor Jindřich Šídlo v Interview Plus Českého rozhlasu Plus. Interview Plus Praha 20:42 15. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Pak přijde ten okamžik, kdy se platy mají rozmrazit, a zjistí se, že to vyroste o obrovský kus. A je to něco, na čem se podílely všechny strany. Pamatuji si, jak jsem se před deseti lety ptal poslanců, jestli by měli mít vyšší platy. Říkali: ‚No určitě.‘ A budete pro to hlasovat? ‚No v žádném případě.‘ Je to prostě nepopulární,“ popisuje Šídlo.

Téma platů politiků podle něj vládě krátkodobě uškodí, do pár měsíců se na to ale zapomene. Neexistuje ovšem žádné dobré východisko.

„Zvlášť pokud připustíme, že politika, když se dělá pořádně, je těžké práce, která má být dobře zaplacena. Nejde jen o snížení korupčního potenciálu, ale také aby byla atraktivní pro lidi s vyššími příjmy,“ zdůrazňuje komentátor.

Parlamentní volby by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33 procent hlasů a Šídlo se nedomnívá, že by ho mohla koalice Spolu přeskočit. Zároveň poukazuje na to, že o výsledku posledních parlamentních voleb rozhodly hlasy, které propadly. Bude proto záležet na tom, kolik stran se dostane do Poslanecké sněmovny.

Krajská laboratoř

Po krajských volbách se sice z ODS ozývaly hlasy, že samostatně by strana dosáhla lepších výsledků než v koalici Spolu s TOP 09 a lidovci, podle Šídla by ale v takovém případě nemohla mít jiné ambice než být jedním z mnoha juniorních partnerů ANO, a to i přes výborný výsledek jihočeského hejtmana Martina Kuby.

Krajské koalice podle Šídla slouží jako laboratoř pro celostátní úroveň. „Myslím, že v české politice fakt může vládnout téměř každý s každým. A zažili jsme to, Babiš se poprvé dostal do vlády díky tomu, že tam s ním v roce 2013 seděli lidovci,“ připomíná komentátor.

Hnutí ANO ve čtyřech krajích přizvalo ke spolupráci i SPD. „Myslím, že v zájmu hnutí ANO není vládnout s SPD a že je to poslední, co by chtěli. A nejsem si jistý, jestli někdo vůbec chce vládnout s SPD, i když by to možná její voliči ocenili. Je to zkouška,“ usuzuje Šídlo.

Naopak velmi blízko podle komentátora má ANO k ODS, z hlediska programu prý mezi nimi není žádný zásadní rozpor. „Před čtyřmi lety společně zrušili superhrubou mzdu, snížili daň z příjmu fyzických osob a vyhloubili obrovskou díru do rozpočtu, na což jsou dodnes pyšní,“ připomíná Šídlo.

ODS si je ale zároveň vědoma toho, jak efektivně dokáže hnutí ANO ničit své koaliční partnery. Spojení subjektů, které se vůči sobě tvrdě vymezují, v sobě navíc nese paralely s opoziční smlouvou, která u řady lidí vedla ke ztrátě důvěry v demokracii.

„To je riziko tohoto spojení, které by jinak mohlo spoustu věcí v této zemi odšpuntovat a posunout kupředu. Jak politici s oblibou říkají, není to nic, co se rozhodně nestane a co vylučujeme,“ uzavírá komentátor.

Poslechněte si celý rozhovor v pořadu Interview Plus v audiu na začátku článku.