V Horní Lidči si odhlasovali, že nechtějí domov pro seniory. A teď se cítí dotčení, říká novinářka

Občané Horní Lidče v referendu odmítli zahájenou výstavbu domova pro seniory. Obec hodlá ve stavbě pokračovat, jinak by prý byl porušen zákon. „Jsme zvyklí, že lidé odmítají centra pro závislé nebo komunitní bydlení pro lidi s mentálním handicapem. Můžeme si o tom myslet cokoli, ale někteří mají strach z neznámého. Ale zde odmítli stáří – něco, co nás všechny čeká,“ říká novinářka Ivana Svobodová v pořadu Interview Plus Českého rozhlasu Plus. Interview Plus Horní Lideč 8:24 18. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Iniciátoři referenda chtěli, aby se hlasování konalo už v květnu, tedy ještě před podepsáním smlouvy se zhotovitelem | Foto: Zdeněk Němec | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Někteří rodiče vysvětlují, že si nepřejí, aby se jejich děti docházející do školy v sousedství musely dívat na spoluobčany v pokročilém věku. Podle Svobodové ale nelze jednoznačně říci, co místním vadí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ivana Svobodová, reportérka týdeníku Respekt

„Občané jsou velice dotčení tím, že se o nich mluví jako o lidech, kteří nechtějí ve své obci domov pro seniory. Jenže oni o sobě tuto zprávu dali sami. Uvádějí mnoho jiných důvodů, některé bizarní, jiné k zamyšlení. Ale nakonec jsme vždy došli k tomu, že pohled na staré lidi není úplně to, co by chtěli mít vedle školy,“ shrnuje novinářka.

To byl podle ní i hlavní motiv rodiny, která referendum iniciovala. „Paní mi doslova řekla, že její dcery, které půjdou za chvíli do školy, by se musely koukat na lidi na konci života, což pro ně není vhodné. To byl ten první argument. A pak začali zpětně dohledávat, co by ještě mohlo vadit. Alespoň tak to na mě působí,“ dodává Svobodová.

Větší a menší zlo

Iniciátoři referenda chtěli, aby se hlasování konalo už v květnu, tedy ještě před podepsáním smlouvy se zhotovitelem. To ale zastupitelé odmítli s tím, že už v té době bylo pozdě, protože už byla uzavřena veřejná soutěž, provedeny přípravné práce a zajištěno financování.

Domov pro seniory v Horní Lidči se bude dál stavět, i když ho lidé v referendu odmítli Číst článek

Nyní je obec ve složité situaci. Svobodová si podle svých slov nevybavuje případ, kdy by nějaká obec nerespektovala výsledky referenda, a ustoupit nechce ani stavebník, který tvrdí, že pro něj není referendum závazné.

„Obec s právníky řeší, co je pro ni větší zlo. Jestli se neřídit výsledky referenda, anebo jednostranně vypovědět smlouvu se zhotovitelem, který se v takovém případě hodlá bránit a vyžadovat až desítky milionů za vzniklé škody, provedené práce a již nasmlouvané dodavatele,“ vysvětluje novinářka.

Dilema může skončit i tím, že obec nebude respektovat referendum a zároveň se iniciátoři hlasování neobrátí kvůli tomu na soud.

„To je politicky velice nepříjemné, protože nerespektovat referendum, to se prostě nedělá. Věřím, že teď toho mnozí litují a atmosféra v obci se mění, protože lidé si teprve teď uvědomili, že neřekli ne jen domovu pro seniory u školy, ale že ho nechtějí vůbec nikde,“ zdůrazňuje Svobodová.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus v audiu na začátku článku.