Chrášťany odmítly kasina. ‚Nepovažovali jsme to za kontroverzní,‘ říká starosta, který je prosazoval

Obyvatelé Chrášťan u Prahy v pátečním referendu odmítli vznik kasin na území obce. Pro jejich provozování bylo původně vedení obce. Referendum je ale platné, zúčastnilo se ho 56 procent voličů a skoro čtyři pětiny z nich se vyslovili pro zákaz zřízení kasin a zákaz hazardu v obci. Kasina měla přitom podle starosty Pavla Hrdličky (Chrášťany pro život) obci přinést desítky milionů korun, říká v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Chráštany 18:10 15. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Diskuse s občany na témata související s provozováním hazardu na území obce, Chrášťany u Prahy 15. dubna 2024 | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas

Vy jste už v pátek řekl, že se budete výsledkem referenda řídit. Co to znamená prakticky a jaké tedy budou další vaše kroky?

Naše kroky nemůžou být jiné než vydat vyhlášku o celkovém zákazu hazardu v celé obci. Jiná možnost nám teď v podstatě nezbývá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor se starostou Chrášťan Pavlem Hrdličkou

Kdy tu vyhlášku plánujete předložit a kdy o ní budete jednat?

Budeme o ní jednat na nejbližším zasedání zastupitelstva. Datum teď přesně stanovený nemám, ale bude to v nejbližší době.

Vypovíte smlouvy o spolupráci s provozovateli kasin, tedy s těmi firmami, které u vás kasina chtěli postavit?

Tam ani jiná možnost není. Musíme se teď sejít s našimi právníky a samozřejmě i s těmi investory a projednat další postup.

S investory jste se zatím nesetkal? Máte od nich reakce na výsledek referenda?

Žádnou reakci zatím nemáme. Jsme domluvení předem, že se v podstatě asi dohodneme na nějaké schůzce v pondělí. V pondělí si teprve stanovíme datum schůzky.

Herních automatů loni výrazně ubylo. Pokles je téměř desetkrát větší než v roce 2022 Číst článek

Vy jste už v květnu řekl, že ve smlouvách o spolupráci nejsou určené konkrétní sankce pro případ, že by kasina nakonec v Chrášťanech nemohla fungovat. Připustil jste, že ty dvě firmy už vynaložily náklady například na uzavření nájmu objektů. Počítáte s tím, že budou po obci nebo třeba po vás požadovat náhradu škody?

To je otázka přímo na ty investory. My jsme se o ničem takovém zatím s nimi nebavili. Opravdu jsme říkali, že počkáme na výsledek referenda, a potom vyvoláme jednání, která budou konkretizovat tyto požadavky. Zatím o žádném požadavku na škodu nebo ušlý zisk nemám.

‚Nepovažovali jsme to za kontroverzní‘

Předpokládám, že to také řešíte s právníky z vaší strany. Máte nějaké posudky, jestli hrozí, že budete jako obec muset náhradu škody platit?

Nějaké posudky samozřejmě máme, ale většinou takovéto věci končí u soudu, takže to záleží na rozhodnutí soudu. A rozhodnutí soudu bývají jiná. Takže předjímat teď výši škod nebo něco takového je asi opravdu bezpředmětné.

Ani rámcově netušíte? Už v květnu jste mluvil o nákladech na uzavření třeba smluv o nájmu objektů. Netušíte, v jaké výši by případné škody těch dvou firem mohly být?

Tam jsou nájmy v řádech statisíců, ale nevím, jaký tam mají nějaký výpovědi a podobně. To je opravdu na jednání s investory.

Počítáte s tím, že pokud by investor chtěl uhradit škodu, tak ji bude vymáhat po obci? Nebo jste připraven třeba i na to, že by někdo žaloval vás jako starostu?

Nejsme připraveni na to, že by žaloval mě jako starostu. Myslím si, že tam je to čistě o rozhodnutí obce a tak by škoda taky měla být asi na obci.

Návrat herních automatů? Brněnská kasina žádají magistrát o změkčení protihazardní vyhlášky Číst článek

Jaké z toho celého plyne poučení? Co byste doporučil jiným obcím, kde uvažují o vzniku kasina?

Teď bych určitě doporučil, ať se do toho nepouštějí, protože samozřejmě ten tlak a všechny ty věci okolo za to asi nestojí. I kdyby to mělo obci přinést nějaký opravdu význačný profit, tak za ten tlak to nestojí.

Když se ohlédnete, vidíte tam ze své strany nějaké zásadní chyby? Udělal byste něco zásadně jinak?

Když teď vidím, jak to dopadlo, tak bych to asi neudělal. Ale myslím si, že naše motivace byla opravdu jasná, prostě přinést obci peníze na další rozvoj. Máme spoustu plánů, které jsme chtěli uskutečnit. Neříkám, že se teď neuskuteční, ale budeme to muset výrazně zbrzdit.

Proč jste vlastně ten záměr už na začátku nekonzultovali s obyvateli? I při vědomí toho, co se odehrávalo v nedalekých Tuchoměřicích, kde byly také plány na kasino a kde se také projevil odpor místních obyvatel. Proč jste postupovali tak, že jste nejprve uzavřeli smlouvy o spolupráci, a potom, teprve po tlaku obyvatel, jste vyhlásili referendum?

Postupovali jsme opravdu tak jako ve všech ostatních věcech.

Asi jsme to podcenili a nevyhodnotili jsme to tak, že by to bylo až tak tak kontroverzní téma. A opravdu jsme si dívali na výhody i nevýhody projektu a vyhodnotili jsme to tak, jak jsme to vyhodnotili.

Po tomto výsledku referenda neuvažujete o rezignaci?

Neuvažujeme, protože jednak myslím, že jsme udělali opravdu spoustu věcí, které jsou dobré pro obec. A kdybychom rezignovali, tak to pro obec nebude lepší. Navíc mám rozdělané různé věci včetně školy, kterou potřebujeme v září otevřít, a to by rezignace opravdu k ničemu neprospěla.