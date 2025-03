V Hranicích začala stavba 17metrové kované plastiky čápa. Sloužit bude jako jejich hnízdiště

Unikátní hnízdiště bude letos čekat na čápy bílé v Hranicích. Jednat se bude o 17 metrů vysokou kovanou sochu zobrazující čápa s hnízdem na hlavě. Nahradí betonový sloup, který dělníci museli ze třídy Československé armády kvůli stavbě parkovacího domu odstranit. Novou sochu vyrobil olomoucký umělecký kovář Jan Dostál a tento týden ji v Hranicích postupně instaluje. Hranice 22:30 1. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Instalace sochy je zajímavá i díky použití moderní technologie. Dostál a jeho tým používají nový kladkostroj na dálkové ovládání | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

Sedmnáct metrů vysoká socha byla rozřezaná na několik dílů, které v pondělí do Hranic přivezly čtyři kamiony. Tento náročný převoz a vykládka na jednu z nejrušnějších křižovatek ve městě způsobily několikahodinové zablokování dopravy.

V Hranicích začala stavba 17 metrů vysoké kované plastiky čápa. Sloužit bude jako netradiční hnízdiště čápů

„To je tělo s hlavou, tu teďka stavíme na základ, přivaříme perutě, aby to tělo narostlo do finální velikosti a potom ve čtvrtek přijde hlavní zdvih, kdy zvedneme tělo a postavíme ho na nohy,“ popisuje autor sochy Jan Dostál.

Revoluční technologie

Instalace sochy je zajímavá i díky použití moderní technologie. Dostál a jeho tým používají nový kladkostroj na dálkové ovládání. „Je to revoluční metoda,“ vysvětluje Dostál. Tato technologie umožňuje manipulovat s těžkými částmi sochy, přičemž jednotlivé díly váží až šest tun. „Dokážeme to z vodorovné pozice dostat do vertikální,“ dodává.

Instalace sochy přitáhla pozornost mnoha místních obyvatel. Instalaci sochy si fotili a natáčeli. „Jsem zvědavá, jestli tu ten čáp skutečně letos přiletí, protože tu bývají každý rok,“ říká Radomila Bajerová, jedna z příchozích. Čápi bývají v Hranicích pravidelně, a proto je pro místní důležité, aby socha byla hotová včas.

Rychlé dokončení

Vzhledem k prudkému oteplení, které nastalo, musí tým Jan Dostála pospíchat s dokončením sochy. „Věříme, že naši čápi letos přiletí jako obvykle a obvykle létají až koncem března,“ říká mluvčí hranické radnice Petr Bakovský. „Kdyby se náhodou stalo, že je něco popadne a počasí je přesvědčí, že by měli vyrazit dřív, tak doufáme, že přece jenom nebudou tak rychlí, aby dorazili již nyní.“

Svaření jednotlivých částí sochy by mělo trvat dva dny, a pokud vše půjde podle plánu, bude socha dokončena ve čtvrtek.