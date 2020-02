‚Poutala ji k záchodové míse.‘ Babičku pohřešované Valerie soud potrestal kromě vězení i peněžitým trestem

Na konci ledna soud potrestal Soňu Kvasničkovou osmi lety vězení za týrání vnoučat, která měla v pěstounské péči. Jednou z nich byla i dnes už dva roky nezvěstná Valerie. Tu podle výpovědí babička bila vařečkou po hlavě a nechávala ji připoutanou ve tmě několik hodin. Součástí trestu Kvasničkové je i to, že má dětem zaplatit 454 620 korun. Vyplývá to z rozsudku, který má iROZHLAS.cz k dispozici. Dalších 27 867 korun má odsouzená uhradit státu. Dokumenty Praha 6:00 26. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Babička pohřešované Valerie u soudu | Foto: Kateřina Součková | Zdroj: Český rozhlas

„Vedle toho (osmi let odnětí svobody – pozn. red.) byla zavázána k povinnosti zaplatit poškozené České republice zastoupené Úřadem práce České republiky na náhradě škody částku 27 867 Kč a dále nezletilé poškozené V. K. částku 324 102,70 Kč a nezletilému poškozenému R. K. částku 130 517 Kč, oběma s úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně ode dne právní moci rozsudku do zaplacení,“ stojí v rozsudku, který redakce získala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

První zmiňovanou částku má Soňa Kvasničková zaplatit, protože Úřadu práce zatajila, že se o Valerii nestará, a dostávala dávky za pěstounskou péči, i když už dívku neměla doma. Dívka se totiž nejspíš ztratila v prosinci 2017, peníze na ni ale Kvasničková pobírala ještě půl roku, celkově zhruba 58 tisíc korun.

Více než 324 tisíc korun má potom Kvasničková uhradit právě své nejmladší vnučce Valerii. Tři sta tisíc má podle soudu dostat dívka za psychické týrání. Zbylé peníze jí potom musí její babička vrátit, protože je ukradla z účtu, kam dívce chodil sirotčí důchod.

Druhému vnoučeti potom dluží 125 tisíc jako odškodné za trauma a více než pět tisíc korun jako bolestné za zranění, které mu způsobila.

Sadistické tresty

Jak redakce psala už dříve, soud Soňu Kvasničkovou za celkem šest trestných činů odsoudil k osmi letům vězení. Žena totiž prokazatelně minimálně dvě svoje vnoučata týrala. V rozsudku se píše, že je „nepřiměřeně (až sadisticky) fyzicky trestala a psychicky jimi manipulovala tak, aby nedošlo k prozrazení jejího jednání“. Zároveň dětem zakazovala mluvit o tom, co se u nich doma děje.

Kvasničková dostala Valerii a její tři sourozence do péče po smrti syna v září roku 2016. Děti nejdříve skončily v Klokánku, potom je Obvodní soud pro Prahu 8 svěřil do péče jejich babičky. Na to, že žena svá vnoučata týrá, se přišlo až v srpnu 2018, kdy se jeden z příbuzných obrátil na policii. Kvasničková se chovala podle rozsudku k Valerii následovně:

„(…) poškozenou nezletilou V. K. surově a téměř denně trestala nadměrným bitím rukama a různými nástroji, například kuchyňskou obracečkou, naběračkou, vařečkou, tyčí od vysavače, páskem a dalšími předměty v domácnosti, po celém těle - hlavu a obličej nevyjímaje, kdy i do obličeje jí dávala rány pěstí, bila ji a kopala až do vzniku mnohočetných modřin a krvavých poranění,“ píše soud.

Když dívka brečela, strkala jí do úst hadr, modřiny v jejím obličeji maskovala pudrem. V rozsudku se také uvádí, že Kvasničková Valerii nechávala připoutanou mnoho hodin k trubce v předsíni nebo k záchodové míse bez jídla a pití. Dokonce nutila i její sourozence, aby ji bili.

Její chování popisují nejen skrze svědectví dětí, ale i sousedů a dalších lidí. Jeden z nich popsal, že viděl, jak Valerie „dostala na zadek a musela klečet“. „Obdobně vypověděla svědkyně Alžběta T.. Ta viděla i to jak obžalovaná Soňa K. nezletilou V. zbila vařečkou a pak ji dala klečet, protože snědla toaletní papír,“ píše se dál v rozsudku.

Další dvojice svědků uvedla, že od nich Kvasničková chtěla tablety diazepamu kvůli tomu, aby se dívka „zklidnila“. Známky týrání zpozorovala podle rozsudku i Valeriina matka, popsaly je učitelky ze školky a navíc je dokládá i fotografie z koupaliště, kterou měla Kvasničková v mobilu. Policisté varování vychovatelek prověřovali a nakonec odložili s tím, že se týrání neprokázalo.

Nezvěstná více než dva roky

Sourozenci se ve svých výpovědích shodli na tom, že dívku neviděli od prosince roku 2017. „Uváděli, že ji obžalovaná Soňa K. měla dát kvůli velkému zlobení někam na léčení nebo do dětského domova, ale nikdy se nedozvěděli kam. Popsali ale okolnosti, za jakých nezletilá V. zmizela,“ píše se v rozsudku.

Stalo se to podle nich v době, kdy byli ve škole. Předtím podle výpovědí Valerie několik dní jen ležela. Její babička v obhajobě tvrdila, že „měla dostat nějakou injekci“. Její sestra ale podle zjištění reportérů Radiožurnálu popsala, že ji babička den před zmizením surově zbila a druhý den ráno ležela tehdy šestiletá dívka nehnutě na posteli. Pak už ji nikdo neviděl.

Odsouzená více než půl roku tvrdila svému okolí, že Valerie je v Německu, v léčebně, v dětském domově nebo u nějaké paní, kterou měla její vnučka ráda. Podle soudu chtěla uniknout zájmu okolí a plánovala, že se přestěhuje do Německa. „Snažila se tam zajistit bydlení, opatřila si překlady nezbytných dokumentů do německého jazyka a z účtů dětí vybrala peníze,“ popisuje soud.

Kvasničková nikdy nepřiznala, že by vnučku bila a tvrdila, že výpovědi jejích sourozenců jsou zmanipulované. Soudu vysvětlovala, že děti u ní netrpěly nouzí a byly spokojené. Stála si za tím, že Valerii odvezla do Německa k příbuzným. Ti ale tvrzení popřeli.

Zanedbaný dohled?

Ačkoli babička Valerie byla pravomocně odsouzena, případ má i další větev. V pondělí Radiožurnál upozornil na to, že policie případ znovu otevřela. Tentokrát kriminalisté podezřívají sociální pracovnice, které vykonávaly nad holčičkou dohled, že práci zanedbávaly.

Na žádná pochybení ve výchově neupozornily, i když při kontrole dívku neviděly. Ve zprávách psaly, že bylo doma navařeno a v domácnosti byl běžný, provozní nepořádek. Kvasničková jim tvrdila, že Valerie je ve školce, i když už do ní v té době prokazatelně nechodila.

„V souvislosti s případem zmizelé Valerie Kvasničkové kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření úkolů úřední osoby z nedbalosti,“ sdělil Radiožurnálu mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Dozorující státní zástupkyně Iva Brücklerová ale řekla, že „kontroly z jejího pohledu nebyly dostatečné“.

Týrala i svoje děti

A postup sociálních pracovnic není jediným sporným bodem v případu. Kvasničková totiž nejspíš děti do péče vůbec dostat neměla. V roce 1983 ji soud potrestal za to, že týrala vlastní tři děti. Nedávala jim najíst a společně s druhem je surově mlátila.

„(...) surově s ním zacházeli a nadměrně jej bili, o čemž svědčily mnohočetné jizvy ve vlasaté části hlavy, na rameni, trupu a na zádech, způsobili mu zlomeniny nosu, klíčku, pravého předloktí a levé horní končetiny, a u jmenovaného pak byla zjištěna celková zanedbanost a výrazně podprůměrná výživa, apatie a těžká psychická retardace,“ popsal soud, jak se chovala ke svému synovi.

Pár zároveň týral i svou tehdy sedmiletou dceru, které se kvůli nadměrnému bití snížily její rozumové schopnosti do pásma debility. Další trest, 200 hodin prospěšných prací, ji potom soud uložil v roce 2002 za to, že neposílala svého syna, dnes už zesnulého otce Valerie a dalších tří dětí, do školy.

Obvodní soud ale o žádném z prohřešků nevěděl, protože stará odsouzení se časem mažou z výpisu z trestního rejstříku. Zůstávají pouze v takzvaném opisu, který dostávají jen policisté, žalobci, ministerstvo spravedlnosti, kancelář prezidenta a trestní soudci, k jejich civilním kolegům nedoputují.

Místopředseda soudu Tomáš Lehovec už dříve reportérům Radiožurnálu řekl, že kdyby o předešlých zločinech Soni Kvasničkové věděli, nejspíš by jí vnoučata nedali.

Ministerstvo spravedlnosti už loni připustilo, že pokud by i civilní soudci měli přístup k opisům, mohlo by to zvýšit ochranu dětí. Zatím ale resort podle mluvčího Vladimíra Řepky o změně nejedná.