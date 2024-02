Lidé vybrali půl milionu na dětskou psychiatrii. Peníze by měly jít na hernu a nový nábytek

Na dětskou psychiatrickou nemocnici v Lounech se pomocí veřejné sbírky vybralo přes půl milionu korun. „Současný stav, kdy například chybí dveře do pokojů, a dokonce i na toaletu či do sprch, je absolutně nepřijatelný,“ komentoval stav dětské psychiatrické nemocnice zástupce ombudsmana Vít Schorm, který míní, že „není možné, aby veřejné zdravotnické zařízení zůstalo odkázané na příspěvky dárců“. Louny 6:45 21. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokoj v Dětské psychiatrické nemocnici v Lounech | Foto: Anna Košlerová | Zdroj: Český rozhlas

Úzkou chodbou se line pach ze špatně ventilované kuchyně do jedenácti chlapeckých pokojů o dvou až čtyřech lůžkách. Na oknech jsou mříže. O nedůstojných podmínkách v dětské psychiatrické nemocnici v Lounech informoval v minulosti server iROZHLAS.cz.

„Současný stav, kdy například chybí dveře do pokojů, a dokonce i na toaletu či do sprch, je absolutně nepřijatelný,“ komentoval stav dětské psychiatrické nemocnice zástupce ombudsmana Vít Schorm. Podle veřejného ochránce představují mříže na oknech „vězeňský prvek“ a podmínky v dětské psychiatrické nemocnici v Lounech „zasahují do důstojnosti dětí a hraničí se špatným zacházením“.

Když se o stavu nemocnice dozvěděla novinářka Lucie Šaléová, rozhodla se založit veřejnou sbírku. „Jako psychiatrický pacient jsem v dětství taky byla na psychiatrii, tak jsem si říkala, že se snad nikdo nemůže vyléčit v takovýmhle hnusným prostředí,“ shrnula svou motivaci pro pomoc psychiatrické nemocnici v Lounech.

Za cíl si dala vybrat půl milionu korun na zvelebení prostředí pro dětské pacienty. „Je to smutný, ale stát evidentně nemá zájem to řešit,“ řekla serveru iROZHLAS.cz. Nakonec vybrala přes půl milionu korun.

Vybrané peníze by měly sloužit na vymalování místností, nákup nábytku a vybavení herny. „Vyděsilo mě, že tam jsou železné postele,“ podotkla Šaléová.

Legitimní nástroj

Podle zástupce veřejného ochránce prav Víta Schorma je však veřejná sbírka nevhodným prostředkem na získání peněz. „Není možné, aby veřejné zdravotnické zařízení zůstalo odkázané na příspěvky dárců,“ míní.

S tím nesouhlasí zřizovatel nemocnice. Podle tiskového mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba je sbírka „legitimní nástroj, jak získat další finanční prostředky pro rozvoj“.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) o dlouhodobě špatném stavu nemocnice ví a slíbil nápravu už na jaře 2023 s tím, že podmínky chce napravit do konce roku. Na podzim však server iROZHLAS.cz zjistil, že od zveřejnění článku nedostala nemocnice v Lounech od ministerstva žádnou finanční podporu.

Podle mluvčího Jakoba má „smluvní vztah s pronajímatelem v tomto případě nemocnice, nikoliv ministerstvo“.

Do vyjednání se nyní vložil i veřejný ochránce práv, jehož úřad na nevyhovující prostředí lounské nemocnice poukazuje již od roku 2011.

To není o jednom městě, ale o celkovém přístupu tohoto ministra k psychiatrii a duševnímu zdraví. Louny jsou jen příklad a je to dětská psychiatrie pro celý Ústecký kraj i další oblasti, nikoli jedno město. Jedna ze tří dětských psychiatrií v ČR přímořízená MZdr. — Marie Hájek Salomonová (@salo_marie) April 6, 2023

„Dětští pacienti zůstávají v nemocnici týdny i měsíce. Není fér, že se kromě svého závažného duševního onemocnění musí potýkat i s místními nedůstojnými podmínkami,“ komentuje stav Schorm.

Plány na vylepšení

Ministerstvo zdravotnictví přislíbilo, že s vedením Dětské psychiatrické nemocnice Louny a majitelem objektu nemocnice připraví plán dílčích stavebních úprav. Ty by měly přispět ke zlepšení podmínek pro pacienty.

„Do pololetí bychom rádi zahájili práce na úpravě prostředí, kdy předpokládáme, že část bude investicí pronajímatele, část bude financována z provozních prostředků Dětské psychiatrické nemocnice Louny a ministerstva zdravotnictví a část bude financována z proběhlé sbírky,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz Jan Řežábek z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.



Plánované úpravy však neřeší problém, že nemocnice sídlí v pronajatých prostorách, a nelze tak udělat všechny potřebné stavební změny. Ministr zdravotnictví proto slíbil, že pro nemocnici najde jiné zázemí. „Probíhá analýza vhodného pozemku a v blízké době vyvoláme jednání nad konkrétním pozemkem,“ sdělil bez bližších podrobností Řežábek.