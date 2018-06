Babiš se mohl chovat státotvorně po volbách, když ho strany odmítly, zmínil ‚jízlivý‘ Dolínek

Prezident Miloš Zeman má výhrady k nominaci Miroslava Pocheho z ČSSD na post ministra zahraničí. Vládu, v níž by českou diplomacii vedl Poche, nechtějí podpořit ani komunisté. Vznik koalice je tak stále nejistý. Podle poslance ČSSD a náměstka pražské primátorky Petra Dolínka jsou ale výhrady k Pochemu irelevantní. Řekl to v pořadu 20 minut Radiožurnálu. 20 minut Radiožurnálu Praha 9:09 21. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Politiku kvót a migrace nemá v České republice na starosti ministr zahraničí, je to plně kompetence ministra vnitra,“ vysvětluje Dolínek.

„Mrzí mě, že diskuse posledních pět sedm dní místo toho, aby byla o tom, co se dá udělat v zákonech, co resorty musí v prvních deseti či stech dnech nových ministrů dělat - ostatně i pan Babiš bude navrhovat některá nová jména a už by bylo dobré je znát - tak se bavíme o jednom jméně. Přitom to jméno, myslím si, odbornou erudici na své postavení má,“ dodal Dolínek.

„Je potřeba s touto diskusí skončit, ideálně jmenovat ministra zahraničí, který je jmenován sociální demokracií, a začít pracovat,“ říká.

Velkou roli také podle něj má premiér Babiš. „Pan premiér nemůže v tuto chvíli stát bokem a říkat ‚Je to jejich problém‘. Pan premiér je ten, kdo má odnést seznam jmen navržených ke jmenování na ministry, a tomu nemůže zabránit pan prezident ani nikdo jiný. To znamená, že v tuto chvíli je to o tom, jestli pan premiér Babiš dodrží slovo,“ zdůrazňuje.

Babiš o víkendu napsal, že Poche by se měl zachovat státotvorně a netrvat na své nominaci. Na to Dolínek reagoval v pořadu 20 minut Radiožurnálu: „Kdybych byl jízlivý, řeknu, že státotvorně se mohl chovat pan Babiš po volbách, když strany deklarovaly, že s ním nechtějí spolupracovat.“

Koalice SPD, KSČM a ANO ve sněmovně

ČSSD podle Dolínka jde do vlády jako záruka demokratických principů, otevřenosti vůči společnosti nebo zachování nezávislosti médií veřejné služby.

„To všechno budeme garantovat jako sociální demokracie, jestli se to někomu nebude líbit, vládu může odvolat, respektive vyjádřit nedůvěru,“ říká.

V Poslanecké sněmovně se také podle něj tvoří velmi silná hlasovací koalice SPD, KSČM a ANO, která rozhoduje 115 hlasy o všem. „To byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl podpořit projekt sociální demokracie ve vládě, protože nemohu přihlížet demontáži demokracie v České republice,“ uzavírá.

Podle Dolínka nejsou pojistky pro případ odsouzení premiéra důležité. „Jestli se nacházíme ve státě, kde premiér bude odsouzen a zůstane premiérem a jeho poslanecký klub ho nechá premiérem, tak už jsou potom všechny smlouvy zbytečné. Pak už se úplně vymykáme jakékoliv elementární slušnosti uvnitř vrcholné politiky,“ řekl.

V pořadu došlo také na úterní zásah policie na pražském magistrátu. „Nešlo o dotace do sportu, ale přidělování grantů. Byl jsem včera dvacet minut na podání vysvětlení pouze ve smyslu, že se mě ptali, jak se udělují granty v Praze,“ řekl na závěr Dolínek.