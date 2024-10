Vláda neměla s řešením platů politiků čekat na poslední chvíli, zkritizoval Vystrčil Fialův kabinet

Způsob, jakým vláda postupovala v otázce platů ústavních činitelů, byla chyba. V diskuzním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Kabinet neměl podle něj s řešením čekat na poslední chvíli. Rozhodnutí Ústavního soudu, v souvislosti s nímž se politici platy ústavních činitelů znovu zabývají, padlo před několika měsíci, čas byl podle Vystrčila promarněn. Praha 16:49 20. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vláda ve středu schválila návrh, podle nějž by platy vrcholných politiků i soudců a státních zástupců příští rok vrostly o 6,95 procenta. Jejich zmrazování, které žádá opozice, pokládají vládní představitelé za problematické, do automatického mechanismu stanovování by se podle nich nemělo zasahovat.

Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo skokové navýšení platů zhruba o 13,7 procenta, což vyvolalo kritiku.

„Je to chyba, tímhle způsobem jsme postupovat neměli. Ta situace se měla řešit jiným způsobem, měla se řešit v okamžiku, kdy přišlo to rozhodnutí Ústavního soudu, nemělo se s tím čekat až na poslední chvíli,“ řekl v neděli v České televizi Vystrčil.

Vládní návrh podle něj vrací platy do podoby před rozhodnutím Ústavního soudu. Vzniká tím podle něj rok na to, aby se našla shoda na řešení.

ANO už oznámilo, že chce navrhnout zmrazení platů politiků na pět let. Návrh předložil předseda ANO Andrej Babiš, podle něj je vládní návrh neskutečný a neomluvitelný.

„Pokud by byl schválen tento zákon na pět let, tak pak (po pěti letech) by to samozřejmě znamenalo obrovské skokové navýšení o 52 procent těch platů. Takže se akorát odkládá řešení toho problému a to takzvané zmrazování je spíš příčina toho skokového navýšení,“ řekl ve stejném pořadu předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Pro vládní návrh Piráti hlasovat nebudou, uvedl. Je podle něj pravděpodobně opět protiústavní.

Havlíček: Úkol pro příští vládu

„Máme několik let, možná rok, možná dva na to, aby se dohodla finální varianta. To neznamená, že za pět let by se to opět pustilo a vyskočilo by to třeba o ty desítky procent, to samozřejmě nikdo nechce,“ řekl v televizní diskusi místopředseda Sněmovny a první místopředseda ANO Karel Havlíček. Systematické řešení platů ústavních činitelů bude podle něj až úkolem pro příští vládu.

Nastavením platů poslanců, senátorů, členů vlády, prezidenta či soudců se politici znovu zabývají v souvislosti s verdiktem Ústavního soudu. Soud zrušil s platností od příštího roku zákonný koeficient nutný pro výpočet platů vrcholných politiků, soudců, státních zástupců a dalších funkcionářů z průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství vždy za předloňský rok.

Soudci uvedli, že letošní snížení soudcovských platů, které spočívalo v trvalé změně tohoto koeficientu, odporuje ústavnímu pořádku. Ministerstvo práce připravilo novelu, která upravuje pravidla pro všechny ústavní činitele. Ústavní soud v tiskové zprávě ale upozornil na to, že se ústavností snížení platů politiků nezabýval.

Platy se v minulých letech kvůli krizovým situacím zmrazily.