Češi po návratu z Itálie musí kontaktovat hygieniky, ale ne všechny stanice mají na webu telefon

Lidé, kteří se vracejí z italských regionů Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Venetom, se mají co nejdříve obrátit na krajskou hygienickou stanici, aby ji o svém pobytu informovali. Některé z nich už na svých webových stránkách zveřejnily telefonní kontakt. Pokud ho ovšem nenajdou, můžou zavolat na jednu ze dvou infolinek Státního zdravotního ústavu. Tam by operátoři měli poradit 24 hodin denně. Od rána už volalo přes 100 lidí. Praha 16:54 29. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní zdravotní úřad zřídil infolinku, na kterou mohou lidé volat s otázkami o novém koronaviru | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Důležité opatření je, že by lidé vracející se ze zasažených regionů měli lékaře nebo hygieniky kontaktovat telefonicky, neměli by chodit přímo do ordinací, aby případně nikoho nenakazili.

Infolinky Státního zdravotního ústavu Pokud se lidé potřebují poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru jsou k dispozici infolinky Státního zdravotního ústavu. Jsou v provozu bez přerušení každý den. 724 810 106 a 725 191 367

Po kontaktování lékaře nebo hygienické stanice se s nimi následně spojí epidemiolog z krajské hygienické stanice, který zjistí, kde přesně pobývali, vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. „Poté případně rozhodne o té domácí karanténě, ale je pravděpodobné, že takovýto člověk z té postižené oblasti bude tedy umístěn do domácí karantény,“ řekla ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

V domácí karanténě by pak lidé vracející se z Itálie museli být dva týdny. Pokud se v této tobě u nich objeví teplota nebo kašel, udělají jim lékaři test na koronavirus.

Opatření se týkají pro čtyři nejvíce zasažené severoitalské regiony. Jde o oblast Emiliea-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto. V nich se nachází velká města jako třeba Benátky nebo Milán nebo také velká lyžařská střediska - například Cortina D´Ampezzo nebo Arabba. Všechny pokyny pro vracející se turisty jsou uvedené na webové stránce ministerstva zdravotnictví.

V Česku nadále platí, že není potvrzený žádný případ nákazy koronavirem. Lékaři v pátek otestovali dalších deset lidí a u všech byl výsledek negativní. Celkem tak už v Česku od začátku šíření nákazy testy prošlo 180 lidí.