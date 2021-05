Výběr z médií: splavnost Labe do Německa, přihlášení pohledávek Českých aerolinií i sestřelování dronů

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že schválením splavnosti Labe mezi Českem a Německem vláda pootevřela dveře kanálu Dunaj-Odra-Labe. Země se zavázaly, že budou udržovat minimální hloubku pro nákladní lodě, píše Deník N. Už jen pár dnů zbývá podle Hospodářských novin zájemcům na přihlášení pohledávek u Českých aerolinií. Jen za zrušené lety dluží zákazníkům miliardu korun. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:56 6. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Už jen pár dnů zbývá zájemcům na přihlášení pohledávek u Českých aerolinií. Upozorňují na to Hospodářské noviny. Od března jsou aerolinky v insolvenci (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Hospodářské noviny

Už jen pár dnů zbývá zájemcům na přihlášení pohledávek u Českých aerolinií. Upozorňují na to Hospodářské noviny. Od března jsou aerolinky v insolvenci. Jen za zrušené lety dluží zákazníkům miliardu korun. Lhůta na přihlášení pohledávek končí v pondělí 10. května.

Soud vyhlásil úpadek Českých aerolinií. Firma dluží 1,8 miliardy korun, další rozhodnutí přijde v červnu Číst článek

Mf Dnes

Policisté chtějí mít pravomoc sestřelovat potenciálně nebezpečné drony, píše o tom Mf Dnes. Případů, kdy bezpilotní stroje ohrožují bezpečnost nebo zdraví lidí, totiž obecně přibývá. Problém by mohla vyřešit novela zákona o policii, která je teď ve sněmovně. Policisté už mají systémy, které zaznamenají komunikaci mezi dronem a pilotem a pomohou tak najít pilota. Druhým krokem by pak měla být možnost bezpečnostních složek adekvátně zareagovat.

Deník N

Schválením splavnosti Labe mezi Českem a Německem vláda pootevřela dveře kanálu Dunaj-Odra-Labe, píše to Deník N. Obě země se zavázaly, že budou na řece udržovat minimální hloubku tak, aby tam mohly plout nákladní lodě. V případě Česka to má být nejméně 230 centimetrů, a to v úseku od Pardubic k hranicím. Stát vyjde na 150 milionů korun ročně.

Právo

Ulice i náměstí i letos rozezní festival uměleckých škol ZUŠ Open. Všímá si toho deník Právo. Akce, jejíž patronkou je operní pěvkyně Magdalena Kožená, má upozornit na význam uměleckého vzdělávání. Letošním mottem je „Být spolu“.