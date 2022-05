Výběr z médií: zdražování dobíjení elektromobilů, obavy lázní nebo rekordní daně z hazardu

O víkendu se v českém tisku dočtete, že pomalu končí dobíjení elektromobilů zdarma, upozorňuje Deník. Mf Dnes zase poukazuje na situaci provozovatelů lázeňských zařízeních, kteří se obávají dalšího odlivu klientů kvůli zdražování. Lidové noviny informují, že Česko v minulém roce vybralo rekordní daň z hazardu. A Právo píše o sestrojení závodní formule na univerzitě v Ostravě. Více si můžete přečíst ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:25 28. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobíjení elektroaut zdarma pomalu končí (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník

Došlo i na řidiče elektroaut. Dobíjení zdarma pomalu končí. To je titulek Deníku. Stojany zdarma totiž v Česku doteďka fungovaly spíš jako pobídka k elektromobilitě, ta se ale postupně rozvíjí.

A účty se majitelům těchto vozů prodraží taky kvůli zvyšujícím se cenám energií. Provozovatelé dobíjecích stanic totiž pomalu ale jistě zdražují. A většina dodavatelů nevylučuje růst cen ani do budoucna. Jak Deník připomíná, v Česku je podle dat Centra dopravního výzkumu zaregistrováno skoro 12 tisíc elektromobilů.

Praha plánuje omezit dobu nasvícení památek. Reaguje tak na nárůst cen elektřiny Číst článek

Mf Dnes

Lázně mají před sebou nejistou sezónu. Musí totiž kvůli vysokým cenám energií zdražovat. Češi chtějí zároveň vyměnit ozdravné pobyty v tuzemsku za moře. A některým zařízením pořád chybí zahraniční klientela, teď jim dokonce vypadla ta ruská. Téma pro Mf Dnes. Lázně se teď snaží nalákat klienty kratší a levnější pobyty a nebo na nové atrakce.

Lidové noviny

Díky dani z hazardu přitekla loni do českého státního rozpočtu rekordní částka 12 a půl miliardy korun. A to navzdory nejrůznějším covidovým opatřením. Část hráčů se totiž přesunula do online prostoru. Ostatně internetový hazard poprvé v historii vydělal státu a obcím víc peněz než herny a kasina. Jak ale připomínají Lidové noviny, online hazard může být rizikovější.

Právo

Svojí vlastní závodní formulí - v pořadí již sedmou - se můžou pyšnit studenti strojní fakulty ostravské Technické univerzity. Píše o tom deník Právo. Vůz se jmenuje Vector 07 a dvě desítky vysokoškoláků jej sestavovaly ve svém volném čase. Nový design a další úpravy by jim měly pomoct uspět v nejrůznějších disciplínách a soutěžích.