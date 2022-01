Výběr z médií: firmy zpřísňují covidová opatření, spor o solení silnic i kratší parkování v centru Mělníka

V českém tisku se v pátek dočtete, že některé firmy chtějí přitvrdit v opatřeních proti šíření varianty koronaviru omikron v Česku. Souvisí to s povinným plošným testováním zaměstnanců, které začne v pondělí, píše deník E15. Žďárské vrchy podle Mf Dnes rozděluje spor o solení silnic. Město Svratka tlačí na silničáře, aby udržovali cesty dobře sjízdné. Městys Sněžné je proti. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:28 14. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žďárské vrchy podle Mf Dnes rozděluje spor o solení silnic. Město Svratka tlačí na silničáře, aby udržovali cesty dobře sjízdné. Městys Sněžné je proti (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Deník E15 píše o tom, že některé firmy chtějí přitvrdit v opatřeních proti šíření varianty koronaviru omikron v Česku. Souvisí to s povinným plošným testováním zaměstnanců, které začne v pondělí. Společnosti - hlavně ty v potravinářství - zvažují třeba prodloužit dobu karantény, do které budou muset pracovníci po pozitivním antigenním testu. A to na víc než pět dnů.

Mf Dnes

Žďárské vrchy rozděluje spor o solení krajských silnic, to je téma Mf Dnes. Město Svratka tlačí na silničáře, aby udržovali cesty hlavně kvůli bezpečnosti dobře sjízdné. Na druhé straně zastupitelům v blízkém Sněžném zvýšené používání soli vadí s ohledem na přírodu v chráněné krajinné oblasti. Na dvou silnicích se tam smí díky výjimce z roku 2019 solit, ale jen při velmi špatné sjízdnosti. A právě na míře používání posypu se obce neshodnou.

Lidové noviny

Lidové noviny přináší přehled toho, jaká vás teď v různých zemích čekají pravidla proti šíření koronaviru, pokud tam jedete třeba lyžovat. Třeba v Rakousku je potřeba být buďto kompletně očkovaný, nebo mít doklad o prodělání covidu-19. Zároveň pozor na to, že jednodávkovou vakcínu od firmy Jonhson & Johnson rakouské úřady vůbec neuznávají. Pokud vyrazíte do Itálie, je potřeba mít vedle potvrzení o očkování nebo o prodělání nemoci taky negativní test.

Právo

Mělnická radnice chce, aby v historickém centru města stála auta co možná nejméně a jen krátce. To je jedno z témat pátečního Práva. Řidiče proto čeká nový parkovací systém. Zdarma budou moct odstavit auto jen na prvních deset minut. Na příjezdových cestách na centrální náměstí Míru a na cestách z něj už jsou nainstalované kamery, které budou zaznamenávat celé auto i registrační značku. Snímek se pak při vjezdu a výjezdu spáruje se záznamem a technologie ověří, jestli řidič zaplatil správě za dobu, kterou v centru strávil.