Výběr z médií: problémy kvůli solárním panelům, nová kategorie v armádě a pokuta za diskriminaci

Mf Dnes

Zájem o solární elektrárny na střechách rodinných domů stále roste. O tématu píše Mf Dnes. Meziročně se v Česku zvýšil dokonce čtyřnásobně, a to hlavně kvůli štědré státní dotaci. Velký zájem o solární panely ale s sebou přináší i řadu problémů – značně se totiž prodlužují čekací lhůty na instalaci, a někde už na výstavbu dokonce nestačí kapacita elektrického vedení.

Armáda spustila stipendijní program pro středoškoláky. Jen v Rakovníku chybí tři sta vojáků Číst článek

Deník

Česká armáda by mohla mít novou kategorii branců, takzvané dobrovolně předurčené. Probírá to Deník. Armáda by takové lidi chtěla přednostně povolávat při případném zhoršení bezpečnostní situace. V takovéto pohotovosti by mohli být po dobu pěti let. Novelu zákona teď ministerstvo obrany poslalo do připomínkového řízení.

Hospodářské noviny

Pokuta 20 tisíc korun za diskriminační inzerát. Takový trest udělil minulý týden inspektorát práce jedné restauraci v Českých Budějovicích, která vyvěsila inzerát, že hledá servírku. Inspektorům vadilo, že restaurace nabídkou vyřadila z případných zájemců muže. Pokutu ale kritizují někteří odborníci na marketing nebo i politici. Případem se zabývaly Hospodářské noviny.

Podobnou zkušenost, jako českobudějovická restaurace má i například manažer marketingu a náboru personální agentury ManpowerGroup Jiří Halbrštát. Pokuta firmě hrozila za to, že přes inzerát hledala uklízečku a mzdovou účetní.