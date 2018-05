Pokud vláda bude chtít posilovat zahraniční mise, KSČM ji nepodpoří, popsal ultimátum Filip

Pokud bude programové prohlášení vlády ANO s ČSSD obsahovat závazek na posílení zahraničních misí armády, KSČM kabinet nepodpoří. Novinářům to v sobotu řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Uvedl také, že komunisté o toleranci menšinového kabinetu ANO a ČSSD rozhodnou až po vyhlášení výsledků vnitrostranického referenda v sociální demokracii o vstupu do vlády s hnutím ANO. Jeho výsledky budou známy 15. června. Praha 13:13 12. 5. 2018 (Aktualizováno: 13:34 12. 5. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda KSČM Vojtěch Filip | Foto: Petr Lundák / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Pokud by to zůstalo součástí vládního prohlášení, tak by nebyla podpora KSČM možná. To je přímá věta z politického stanoviska ÚV KSČM z jednání, které už je schváleno,“ řekl Filip pro Radiožurnál o posilování zahraničních misí.

Návrh programového prohlášení vlády nyní obsahuje slib na posílení české přítomnosti v Afghánistánu a v Iráku. Hovoří se v něm i o přispívání do vojenských sil NATO v Pobaltí či do sil rychlé reakce.

Hamáček: odpovědnost má ANO

„Odpovědnost za sestavení vlády má hnutí ANO, které také jedná s KSČM o toleranci vlády,“ uvedl v reakci na komunistické stanovisko předseda ČSSD Jan Hamáček. Podle něj byli zástupci sociálních demokratů na jednáních s ANO ujišťováni, že veškeré otázky týkající se programového prohlášení byly s KSČM vyřešeny.

Naše zahraniční vojenské mise jsou nebojové mise OSN, NATO ci EU, které pomáhají místním obyvatelům a chrání Českou republiku a Evropu pred rozšiřováním migračních vln. Předpokládám, ze udržení míru a zastavení migrace je v zájmu celé české politické scény. — Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) 12. května 2018

Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) v reakci na Filipovo vyjádření uvedla, že české zahraniční mise nejsou bojové. „Naše zahraniční vojenské mise jsou nebojové mise OSN, NATO či EU, které pomáhají místním obyvatelům a chrání Českou republiku a Evropu před rozšiřováním migračních vln. Předpokládám, že udržení míru a zastavení migrace je v zájmu celé české politické scény,“ napsala na twitteru.

Komunistická podmínka rezoluce

Filip bude o stanovisku KSČM informovat předsedu ANO Andreje Babiše a chce vyjednat změnu ustanovení o zahraničních misích. Komunisté podle něj připraví formulaci, která se začlení buď do programového prohlášení, nebo do dohody o toleranci menšinové vlády, která by měla stanovovat, že při vysílání vojáků do zahraničí bude Česko respektovat rezoluce Rady bezpečnosti OSN.

ČSSD bude o vládě s ANO hlasovat až do půlky června. Před tím odtajní kandidáty na ministry Číst článek

Komunisté kritizují také návrh na vytvoření odděleného důchodového účtu obsažený v programovém prohlášení. Podle Filipa existuje riziko, že by se za jiných vlád mohla zastavit valorizace důchodů. Nepovažuje to ale za nepřekročitelnou překážku pro toleranci kabinetu, nutné však podle něj je, aby vznikla nadstranická odborná komise, která bude důchodovou reformu připravovat.

Komunisté budou v rámci dohody o toleranci vlády usilovat také o to, aby se místa v dozorčích radách státních podniků rozdělovala na základě poměrného zastoupení ve sněmovně.

„Pokud mají politické strany mít odpovědnost za stát, musí mít také vliv na to, jak fungují podniky v rukou státu. To není věcí KSČM, to je věcí celé politické scény, všech politických stran,“ řekl Filip.

ANO a ČSSD mají ve dvousetčlenné sněmovně 93 poslanců. Aby jejich případný koaliční kabinet získal důvěru, měl by se opírat o hlasy 15 komunistických poslanců. KSČM se ale o toleranci rozhodne až po skončení vnitrostranického referenda v ČSSD.

„Pokud by ten výsledek byl negativní, tak všechny věci jsou znovu mimo reálný obraz, tato vláda nevznikne a bude muset vzniknout vláda na jiném formátu,“ zdůvodnil čekání na referendum Filip.