Kdo nyní jede do Itálie, měl by počítat s tím, že se opatření mohou rozšiřovat, říká ředitel asociace

Itálská vláda uzavřela kvůli šířícímu se koronaviru celý region Lombardie a také 14 provincií v regionech Emilia-Romagna, Benátsko a Piemont. „České cestovní kanceláře se kvůli karanténě s klienty už spojují. Pokud někdo směřuje do Itálie, měl by počítat s tím, že se opatření, které Itálie vyhlásila, mohou rozšiřovat," řekl v rozhovoru pro iROZHLAS výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří ČR Michal Veber. Rozhovor Praha 14:26 8. března 2020

Jak se mají chovat lidé, kteří se vrací z dovolené v Itálii?

„Měli by brát v úvahu to, že stále platí vyhlášení ministerstva zdravotnictví. Pokud se lidé z oblasti vrací, následuje 14denní karanténa.“

Vzhledem k výraznému šíření onemocnění novým koronavirem #COVIDー19 na území Itálie jsme dnes vydali nařízení týkající se povinné 14 denní karantény všem občanům s trvalým pobytem v ČR, kteří se v období od 7. března vrátí z pobytu na území Itálie do ČR. ➡https://t.co/XrifSpKK7Q pic.twitter.com/6mCc60Zy2n — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 6, 2020

Pokud někdo má zaplacený zájezd do oblastí, kde není vyhlášená karanténa, měl by svoji cestu zvážit?

„My aktuálně řešíme oblast v Lombardii, zjišťujeme ve spolupráci s ministerstvem zahraničí, kolik je tam Čechů. Pokud by tam byla nějaká větší karanténa, tak abychom věděli, kolika lidí se to týká. Cestovní kanceláře už své klienty kontaktují, že by postižené oblasti měli opustit. Lyžařská centra se zavírají, vleky nebudou jezdit.“

Budou se tedy cestovní kanceláře spojovat s klienty, kteří mají jet do uzavřené oblasti?

„Ano, cestovní kanceláře se s klienty už spojují. Pokud někdo směřuje dál do Itálie, měl by počítat s tím, že se opatření, které Itálie aktuálně vyhlásila, mohou rozšiřovat. Ještě v sobotu večer nevěděli rozsah, v neděli ráno už bylo jasné, že je tam 14 regionů, které jsou uzavřené. V každém případě, pokud člověk jede s cestovní kanceláří, ta by s klientem už měla být v kontaktu, protože to cestovní kanceláře řeší.“

Pokud chce člověk vycestovat sám, jak se má zachovat?

„Nevím, co doporučit tomu cestovateli, který si tam něco objedná a teď by měl jet do oblasti, která zatím není pod nějakým opatřením, ať už karanténou nebo zákazem pohybu mezi určitými regiony. Nedokážu spekulovat, protože to se může změnit ze dne na den i z hodiny na hodinu.

Pokud člověk jede sám, určitě by měl bedlivě sledovat stránky ministerstva zahraničích věcí, protože tam jsou v pohotovosti. Doporučení se měnilo už několikrát, rozšiřují se oblasti. Vše je na jejich stránkách k dispozici. Lidé by také měli brát v úvahu, že když se vrátí, musí v České republice dodržet 14denní karanténu.“

Máte konkrétní čísla, kolik je lidí v postižených oblastech?

„Zatím vše zjišťujeme. Do noci jsme to sledovali, Italové nerozhodli napevno. Od pěti hodin ráno to ale sledujeme, jsem v kontaktu s cestovními kancelářemi, které zájezdy organizují.

Vzhledem k tomu, že Lombardie už byla částečně problematická, tak si myslím, že to nebude v tisících ani desetitisících, co se týká klientů cestovních kanceláří.“

Jak je to s lidmi, kteří mají zaplacené zájezdy do postižených oblastí, budou jim vracet cestovní kanceláře peníze?

„Vždy se to řídí smlouvou o zájezdu a všeobecnými obchodními podmínkami. To znamená, že z jedné strany ten klient si kupuje nějaký produkt a ta cestovní kancelář produkt dodá.

Pokud cestovní kancelář není schopná produkt dodat, protože nejedou například lyžařská střediska nebo jsou v karanténě a není možné se do nich dostat, tak potom bude cestovní kancelář kontaktovat automaticky klienta a bude mu nabízet buď jinou oblast, která je k dispozici a je klientovi schopna nabídnout stejné služby, nebo pokud se nedohodnou na jiné oblasti či změně termínu, tak budou cestovní kanceláře vracet peníze.

Obráceně ale platí to, že pokud si klient zaplatil dovolenou v oblasti, která není nijak omezena a ohrožena, tak je to pouhá obava z toho, že je obecně v Itálii koronavirus, stejně jako je koronavirus v České republice a rozhodně to neznamená, že by lidé nemohli jet lyžovat do Krkonoš nebo do Jizerek.“

Dá se očekávat, že bude rušení zájezdů velká ztráta pro cestovní kanceláře?

„Ta ztráta už tam nastává. My jsme dostali příslib z ministerstva pro místní rozvoj, že by mělo dojít ke schůzce, kde by se mělo jednat o tom, jak se bude případně cestovním kancelářím kompenzovat ta ztráta, která vzniká.

Mnoho lidí neodcestovalo, protože se obávají třeba karantény, že potom musí 14 dní strávit doma. To ale není překážka, kterou vytvořila cestovní kancelář. Když se podívám na to, co bylo ve čtvrtek nebo v pátek, kdy byla vyhlášena nucená karanténa po návratu, tak tuto překážku dal klientovi stát. Je to překážka, kterou neudělala cestovní kancelář, ta byla připravena, že vše funguje tak, jak má.“

CK Fischer má v Lombardii na 250 klientů Podle Jana Bezděka z CK Fischer má tato kancelář v oblastech, kde je vyhlášená karanténu, zhruba 250 klientů. Všechny hromadně informují o rozhodnutí italské vlády. „Pochopitelně klienty informujeme i tom, že během neděle mohou odjet zpátky do České republiky. Jsme ve spojení s delegáty, kteří jsou klientům k dispozici. Pokud by někdo potřeboval pomoc při přípravě transferu, tak jsme připraveni ji poskytnout,“ uvedl Bezděk.

Všichni klienti CK Fischer na dovolenou odjeli vlastními auty a také se jimi budou vracet. Cestovní kancelář rozesílá hromadné zprávy s tím, že se během neděli musí vrát zpět do Česka. Od cestovní kanceláře dostanou klienti peníze za zájezd zpět. „Pokud byla vyhlášena karanténa a zimní střediska nefungují, tak podle smluvních podmínek nejsme schopni službu klientům zajistit a vrátíme jim peníze,“ dodal Bezděk.