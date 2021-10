Havlíček jedná o maximálních zálohách pro bývalé klienty Bohemia Energy v režimu poslední instance

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) jedná s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) o možném stanovení stropu zálohových faktur pro klienty v režimu dodavatele poslední instance (DPI). Havlíček v pátek napsal, že tím chce pomoci ohroženým rodinám. Jednání bez dalších podrobností potvrdil mluvčí úřadu Michal Kebort. Vyjádření dodavatelů poslední instance ČTK shání. Praha 15:32 29. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ministr Karel Havlíček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jedná se o zastropování zálohových faktur pro dodavatele poslední instance, nikoliv ceny. V tuto chvíli řešíme s Energetickým regulačním úřadem, jak to rychle udělat. Chceme tím pomoci ohroženým rodinám, současně se ale musí najít optimální hranice, neboť cesta není zůstat u dodavatelů poslední instance, ale přejít ke standardním dodavatelům,“ uvedl Havlíček.

Standardní dodavatelé podle Havlíčka nabídnou nejen lepší cenu, ale i nižší zálohy na energie, a to o 30 až 60 procent. „Paralelně chystáme mimořádnou okamžitou pomoc pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou, odpuštění DPH a odpuštění plateb za obnovitelné zdroje,“ uvedl Havlíček.

Havlíček již dříve uvedl, že asi desetina českých domácností ohrožených energetickou chudobou kvůli růstu cen energií bude mít nárok na jednorázové dávky.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) to ale není možné a řešení musí navrhnout ministerstvo průmyslu a obchodu. Premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli tomu Maláčová žádá o svolání schůze vlády.

Kolem 900 000 odběratelů energetické skupiny Bohemia Energy, která v polovině října ukončila činnost, si musí hledat nového dodavatele energií. Ukončení činnosti oznámily i další firmy s tisíci odběrateli. Přebírají je pak jiné společnosti, tzv. dodavatelé poslední instance, a řadě lidí kvůli tomu násobně stouply zálohy za energie.

Zhruba deset procent domácností, které by kvůli tomu mohly být ohroženy tzv. energetickou chudobou, bude mít nárok na mimořádnou okamžitou pomoc, řekl Havlíček. Týkat by se to podle něj mohlo 400 000 až 500 000 domácností.

Ministerstvo průmyslu a ERÚ doporučují, aby lidé co nejrychleji od dodavatelů poslední instance přešli ke standardnímu dodavateli energií. Podle Havlíčka pak budou mít lepší cenu či mohou lépe řešit individuální problémy, například skrze splátkové kalendáře.